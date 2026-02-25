La partida entre Illa y Junqueras

Momento ajedrecístico en la política en Catalunya. Oriol Junqueras enfrió el sábado el inicio de las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat. El president Illa movió ficha este lunes y, arropado por sindicatos y patronal, anunció que el viernes convocará a su gobierno para aprobar el proyecto de presupuestos y llevarlo al Parlament . Sin saber qué se va a encontrar. Tiene el apoyo de los Comuns que no es suficiente. El plan era pactar con Esquerra. Pero la doble dinámica en Barcelona y en Madrid y los vaivenes de Junqueras han abortado la operación. Lo curioso es que sobre el fondo del proyecto de presupuestos hace meses que hay acuerdo. Lo que falla son las garantías de cumplimiento de los acuerdos de investidura. Un tipo serio como Illa paga las frivolidades de anteriores socios socialistas de Esquerra desde Zapatero hasta Sánchez. Lo peor del episodio es que la confianza que se había construido entre el actual PSC y la actual Esquerra se ha resquebrajado. Aún no roto del todo.

Alguien podría pensar que Illa comete una temeridad llevando unos presupuestos al Parlament sin tener atados los votos para apoyarlos. Pero igual de temerario es el movimiento de Junqueras. ¿Qué pasa si no se aprueban las cuentas y a Illa se le ocurre adelantar las elecciones? Tendría el incentivo de ofrecer una victoria a Sánchez en pleno via crucis de las elecciones autonómicas previstas para este año. Junqueras no podría ser candidato. Y le resultará difícil, con los resultados del último congreso republicano en la mano, encontrar a alguien que tenga a la vez su confianza y la del partido. Aunque también tiene la oportunidad de hacer unas listas más a su medida. Le apoyaron para que se pudiera presentar en recompensa por sus sacrificios. Pero no le dejarán presentar a uno de los suyos. Es curioso que dos tipos tranquilos hayan acabado en esta dinámica. Junqueras está a punto de perder lo que consiguió invistiendo a Illa: tiempo para hacer efectiva la amnistía y para reconstruir el partido. Si no hay presupuestos, se quedan sin tiempo para nada.