Opinión | Plataformas
Albert Soler

Albert Soler

Los jóvenes se ríen de Pedro Sánchez

Auguro a la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años el mismo futuro que a la abolición de la prostitución

Jóvenes consultan sus redes sociales en el móvil.

Jóvenes consultan sus redes sociales en el móvil. / Unsplash/CC0 Public Domain.

El pasado fin de semana les pregunté a Ernest y a un amigo que vino a casa, qué iban a hacer cuando el Gobierno prohibiera el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. De la risa, casi se caen del sofá, hasta tuvieron que interrumpir la partida en la Play, qué bonito es ver a un hijo alegre. De entrada, me molestó que tuvieran tan poco respeto hacia un padre de familia y anfitrión (respectivamente), hasta que caí en la cuenta de que no se estaban riendo de mí, sino de Pedro Sánchez, de sus ministros, de sus asesores y hasta de las familias de todos ellos, a los cuales consideran unos idiotas sin excepción. Y sin remedio.

-Anda que no hay sistemas para saltarse una prohibición como esta -agregaron tras recuperar el aliento, y mirándome como si yo fuera marciano, por haberles hecho una pregunta tan absurda.

Le auguro a este nuevo brindis al sol el mismo futuro que a la abolición de la prostitución, que fue otra de las genialidades del Gobierno y de la cual hace meses que nadie habla, probablemente porque no tienen ni idea de cómo llevarla a cabo, a menos que los casos que van saliendo a la luz de dirigentes del PSOE como usuarios de ese servicio, sean un intento de colapsar la oferta e impedir que nadie más acceda al mismo. Si es así, hay que reconocer que se están afanando en su objetivo.

Si este Gobierno se preocupara de verdad por los ciudadanos, antes de enfrentarse a la prostitución y al uso de redes sociales, empezaría por abordar causas más sencillas, como por ejemplo abolir también la ley de la gravedad, así yo mismo saltaría por el balcón cada mañana para salir de casa, sin perder tiempo llamando al ascensor. Ello no requeriría más que una campaña organizada -experiencia les sobra en esos menesteres- contra Newton en TVE y medios afines, más un decreto ley anulando su célebre descubrimiento. En lugar de eso, el Gobierno y sus socios prefieren asaltar fortalezas inexpugnables. Podemos ha presentado también alguna moción no recuerdo donde, para prohibir jugar al fútbol en el patio de la escuela, demostrando que, contra lo que se cree, es un partido que sigue creyendo en las utopías, abajo el capital y el balón de reglamento. Son la rechifla hasta de los adolescentes.

