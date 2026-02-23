Renault y la nueva industria europea: de coches eléctricos a drones de defensa

Europa creyó que bastaba con coches eléctricos para asegurar su futuro. Hoy descubre que protegerlo exige también drones y baterías estratégicas. Así lo apunta el consejero delegado de Renault Group, François Provost, en una entrevista con Xavi Pérez en EL PERIÓDICO, donde habla de fabricar aparatos dirigidos para el Gobierno francés con la misma naturalidad que de coches eléctricos. Es un paso poco habitual para las empresas del sector civil. Conviene prestarle atención, porque es un síntoma del momento y del contexto, donde industria y seguridad convergen más que nunca.

Durante años, la automoción europea se explicó en clave climática: electrificación, neutralidad en emisiones y transición verde. Ese marco sigue vigente, pero ya no basta. La guerra en Ucrania, la rivalidad tecnológica con China y la fragilidad de las cadenas de suministro, que han demostrado cuán dependiente es Europa de terceros países, han devuelto al sector manufacturero su papel como instrumento de soberanía. La renovación productiva europea ya no es solo verde; es también militar.

En este contexto, Renault producirá drones, pero no pretende convertirse en fabricante de armamento. Lo hace para responder a una demanda concreta del Estado y aprovechar una oportunidad de negocio. Aun así, la línea entre industria civil y defensa se vuelve más tenue. El automóvil, icono civil por excelencia, pasa a formar parte de un ecosistema dual donde baterías, electrónica y software sirven tanto para mover familias como para sostener ejércitos.

La cuestión es si Renault será la excepción o el anticipo ¿Seguirán otros fabricantes esa vía a medida que Bruselas vincule política industrial y autonomía estratégica? En España, con el sector del motor integrado en el ADN industrial del país, el debate no es teórico. Quizá la próxima reconversión industrial no se mida solo en emisiones, sino también en defensa, con efectos directos sobre la innovación, el empleo y la soberanía.