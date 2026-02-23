Europa golpeada

Llevamos cuatro años de guerra en Ucrania. Más de uno de la segunda presidencia de Trump. Y tras dos grandes golpes, Europa está desconcertada y angustiada. Cuando Putin invadió Ucrania no se acabó sólo una esperanza, sino una etapa histórica. Ya desde la famosa 'Ostpolitik' de Willy Brandt, y mucho más desde la desaparición de la URSS, los gobiernos europeos fueron apostando por una progresiva convivencia. La Rusia poscomunista, antes zarista, dejaría de ser una amenaza exterior. Y la economía y el comercio ayudarían. Así la Alemania del SPD, de Merkel, y de los verdes, no dudó en fiar al gas ruso el potencial de su industria exportadora. Y Merkel incluso pudo renunciar a la energía nuclear.

¿Exceso de confianza en el progreso de la humanidad? Putin, un hombre del KGB, fue mostrando un creciente autoritarismo y un agresivo nacionalismo. La anexión de Crimea fue un aviso, pero nadie quería creer que Putin llegara al extremo de invadir Ucrania, un país soberano que había pactado la independencia de Rusia a cambio de ceder su armamento nuclear. Pero cuando un Estado comunista se transforma en dictadura personalista, el nacionalismo cubre el vacío ideológico e institucional. Y Putin cree que Ucrania es parte de Rusia, que ha sido “comprada” por Occidente, y que la caída de la URSS fue una desgracia histórica. No por el comunismo, porque Rusia perdió su imperio.

Las consecuencias de la invasión —guerra en Europa, inflación, pérdida de dinamismo alemán— fueron muy graves. Pero América y Europa reaccionaron. No se debía ceder —como Francia e Inglaterra ante Hitler en 1938— porque el apaciguamiento haría a Putin aún más peligroso. Y Ucrania —incluso en las zonas de lengua rusa— resistió con una energía y fuerza insospechada. Europa crujió, pero plantó cara.

Y llegó el segundo golpe. Trump ganó en América las elecciones del 2024 con la bandera de un populismo desbocado, un nacionalismo contrario al consenso internacional posterior a 1945, el rechazo a más guerras exteriores —Irak, Afganistán— de las que América está cansada y la 'pax americana' por intimidación. Con efectos inmediatos. La guerra de Ucrania se tenía que acabar en 24 horas para demostrar que Trump mandaba, Zelenski debía ceder territorio para contentar a Putin, y Europa molestaba. Había tenido seguridad sin pagar por su defensa —la protección de la OTAN—, alentaba a Zelenski, y contrariaba el nuevo orden mundial —arreglos entre los 'hombres fuertes' de las grandes potencias— que Trump quiere imponer.

Europa quiere reaccionar —su gasto en defensa se ha duplicado desde 2022—, pero su arquitectura institucional y militar —son 27 estados— está desfasada. Necesita más cohesión y más unión. Pero no se logra en un día. Y menos con unos partidos dentro —jaleados por Putin, o por Trump, o por los dos— contrarios a la idea europea. ¿Son los Patriotas de Orbán, Le Pen y Abascal… algo así como una quinta columna?