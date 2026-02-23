Empresas con visión de futuro

El Banc Sabadell y EL PERIÓDICO entregaron ayer, en el Palauet Casades, sede del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, los premios Empresa del Año Banc Sabadell, en una gala que ha tenido continuidad desde 1980. Los galardones organizados por la entidad bancaria y el diario del grupo Prensa Ibérica reconocen, una vez más, las iniciativas empresariales que han destacado por su talento innovador, arraigado en una tradición de emprendeduría y que encuentran nuevos caminos de crecimiento a través de las oportunidades que abren las nuevas tecnologías y un compromiso con el medio ambiente convertido en un impulso para el progreso. Este empuje es el que permite que Catalunya siga aspirando a construir una sociedad más justa, más próspera y más avanzada.

Son proyectos como los que ayer recibieron este reconocimiento público los que están detrás del impulso que hizo crecer el PIB catalán un 2,7% en 2025, por encima de la media española, con la creación de 25.000 nuevas empresas y un récord histórico de exportaciones (100.799 millones de euros) a pesar del impacto de la política arancelaria de EEUU. Estas cifras son las que hicieron posible que en 2025 Catalunya lograra la cifra más alta en empleo de su historia en un cierre de año, con 3.913.200 personas ocupadas.

El Premio Empresa del Año ha recaído este año en Damm, que cumple su 150º aniversario arraigada en la ciudad en la que nació, a la que ha vinculado su imagen y con cuyo sector creativo ha creado conexiones y complicidades. Mientras, el Premio Empresaria del Año reconoce el liderazgo de Núria Cabutí, consejera de Penguin Random House Grupo Editorial, en el sector editorial español y mundial. Además de dirigir la actividad en los mercados de lengua hispana de la multinacional, ha alcanzado responsabilidades en la matriz del grupo Bertelsmann mientras no dejaba de tener presencia en el tejido institucional de Barcelona.

Uno de los motivos para ver el futuro con optimismo es la presencia cada vez más sostenida y frecuente entre las empresas premiadas de iniciativas que tienen su origen en el ecosistema de investigación universitario: es el caso de este año de Rob Surgical, Premio Industria 4.0 por el desarrollo de uno de los primeros robots para cirugía de la UE, y Openchip, premio Empresa + Innovadora tras haberse convertido en una de las grandes apuestas de la UE para lograr su autonomía en la producción de chips.

Otro ejemplo de la continuidad que permite pensar en el futuro es el de Grup Focus, Premio Empresa Familiar: en su 40º aniversario no deja de expandir su actividad a nuevos campos, como el audiovisual, y acaba de presentar el proyecto de convertir su sede en Poblenou en una casa del teatro, con sala y una escuela de artes escénicas. La innovación destaca también en los méritos de la Empresa + Sostenible, Ocean Ecostructures,especializada en recuperar la biodiversidad en infraestructuras marinas, y de la Mejor Stratup del Año, Superlativa Botanicals,que quiere impulsar la fitoterapia con base científica. Internacionalización y responsabilidad social son dos brazos más que expresan la vitalidad de la empresa catalana y que este año se encarnan Tous, Ermpresa + Internacional con sus 600 tiendas en 40 países, y el Grupo Sifu, Premio Impacto Social Corporativo con su red de centros especiales de trabajo.

Una vez más, los premios Empresa del Año destacan la riqueza del tejido empresarial catalán y su impacto social. En un momento en que a menudo se echa a faltar la existencia de proyectos de futuro con ambición, responsabilidad y realismo desde lo público, desde el mundo de la empresa se muestra que este país es capaz de hacer las cosas bien, y muestra caminos que seguir.