Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cardona y AlonsoERC rechaza presupuestosAlianza de izquierdasRusiaElecciones BarçaSagrada FamiliaWillie ColónGemeliersReal MadridTherianTrump
instagramlinkedin
Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mercadona y el mito del monopolio en España

Interior de un establecimiento de Mercadona en Barcelona, en una imagen de archivo.

Interior de un establecimiento de Mercadona en Barcelona, en una imagen de archivo. / Archivo EPC

En España, crecer más que los demás se ha convertido en sospechoso. Y si, además, ganas dinero, el veredicto político llega rápido: monopolio. Eso es lo que ha hecho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al señalar a Mercadona y a su presidente, Juan Roig, utilizando un término que no se ajusta a la situación de la distribución alimentaria en España. Puede que la etiqueta sea eficaz en el combate político, pero empobrece la conversación pública y devalúa el lenguaje.

Si Mercadona, primera cadena del sector, es un monopolio, alguien debería avisar a sus rivales Lidl, Aldi, Carrefour y Alcampo, que llevan años compitiendo con agresivas políticas de precios y expansión. Llamar monopolio a lo que es liderazgo es como llamar autoritarismo a cualquier mayoría parlamentaria: una distorsión de la realidad ridícula y peligrosa al mismo tiempo.

Un monopolio no es la empresa que más vende, sino la que puede actuar sin competencia efectiva. Ello le permite fijar precios de forma sostenida sin temor a que el consumidor se marche a otro proveedor. El derecho de la competencia distingue, además, entre monopolio y posición dominante, y esta última tampoco se deduce automáticamente del simple hecho de liderar un sector.

Y aún hay más. Resulta llamativo que Belarra también hable de Roig como el rey de la precariedad al referirse a una empresa que acaba de ampliar las vacaciones de sus trabajadores- 37 días al año- y de concederles una paga extra más. Se puede cuestionar su modelo; se puede discutir su poder de negociación o su influencia en la cadena alimentaria. Lo que no se puede es ignorar los hechos cuando no encajan en el relato.

El populismo económico funciona así. Todo éxito se convierte en sospecha, todo liderazgo se transforma en abuso y toda rentabilidad es sinónimo de injusticia. El mensaje implícito es inquietante: crecer en España es arriesgado, destacar es peligroso y ganar cuota es inmoral. Eso sí que es un problema. No para Mercadona, para todo el país

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
  2. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  3. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  4. Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: 'Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos
  5. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  6. Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
  7. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  8. Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos

Cuando ayudar no es suficiente: lo que el SMI nos enseña sobre la igualdad real

El Barça busca soluciones con el diálogo para reaccionar ante el Levante

El Barça busca soluciones con el diálogo para reaccionar ante el Levante

Mercadona y el mito del monopolio en España

Mercadona y el mito del monopolio en España

Buscadores de cadáveres en la guerra en Ucrania: "Todas las almas merecen un descanso digno, sin importar en qué lado lucharon"

Buscadores de cadáveres en la guerra en Ucrania: "Todas las almas merecen un descanso digno, sin importar en qué lado lucharon"

El estreno de la nueva coalición de izquierdas deja atrás Sumar y siembra dudas sobre el papel de Yolanda Díaz

El estreno de la nueva coalición de izquierdas deja atrás Sumar y siembra dudas sobre el papel de Yolanda Díaz

Quique Costas: "Tenía fama de leñero, pero yo no pegaba, no tenía mala leche"

Quique Costas: "Tenía fama de leñero, pero yo no pegaba, no tenía mala leche"

La Policía impartió órdenes internas contra el acoso sexual mientras el DAO presionaba a su presunta víctima

La Policía impartió órdenes internas contra el acoso sexual mientras el DAO presionaba a su presunta víctima

Todos con ilusión

Todos con ilusión