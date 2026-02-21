El restaurante con más vips, discreción y 'networking' de Barcelona

El Roig Robí se ha convertido, con discreción y constancia, en el centro neurálgico de empresarios, banqueros, políticos y personalidades barcelonesas. El emblemático restaurante, fundado por Mercè Navarro hace 42 años, mantiene un nivel gastronómico altísimo bajo la dirección de su hijo, Joan Crosas, y presume de una clientela tan selecta como fiel. La clave del éxito es, por supuesto, la cocina, pero también el tono de la sala: se come bien y con discreción.

Les cuento esto porque esta misma semana han pasado por el Roig Robí la propietaria y CEO de Roman, Silvia Alsina, que lo hizo con mucha complicidad con Pilar Teixeira, socia de Headland Consultancy. Cerca de ellas comía Carles Ventura, recién nombrado consejero director general de Negocio en España del Banco Sabadell, entidad en la que, hasta hace apenas dos semanas, el marido de Teixeira era el CEO: César González-Bueno. Ventura, además, lo hacía con quien fue director de negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, pero la cosa no queda aquí. Cerca de ellos, el ex CEO de Saba, Josep Martínez Vila, departía mantel con una de las ejecutivas con cargo público que más buen trabajo está realizando estos últimos años en la ciudad.

Esta misma semana, en la misma sala, el exconseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró almorzó a pocos metros de dos de las personas que han sido clave para que la Fórmula 1 continúe en Barcelona hasta 2032. Me refiero a Pau Relat y a Oriol Sagrera. Y si hay que señalar un detalle determinante, fue la amistad de este último con Stefano Domenicali. Quizá otros quieran apuntarse el tanto, pero sin ellos nos habríamos quedado sin F1.

Pared con pared, estaba el editor Javier Godó, compartiendo mesa con un exdirectivo suyo o el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que también ha pasado por el Roig Robí junto a su director de estrategia, Joan Foguet. Por cierto, desde que Foment dejó de formar parte del denominado G-8, el presidente de la patronal catalana está impulsando más “proyectos de país” que cuando se coordinaban en bloque. El último, la comisión para repensar el desastroso sistema de movilidad que nos afecta a todos.

Barcelona es así: uno entra a comer y, sin proponérselo, repasa media agenda económica de la ciudad. Pues eso, que si alguien quiere tomarle el pulso a la ciudad sin pasar por un despacho, que reserve mesa en el Roig Robí. El menú viene con 'networking' incluido.

Los presidentes se movilizan

La Unió, asociación que agrupa a entidades sanitarias y sociales, celebró este martes en el Palau de la Música sus 50 años logrando un notable poder de convocatoria. De los primeros en aparecer fue el president Jordi Pujol, acompañado de su hijo Josep. Pujol todavía tiene ese punto de llegar pronto, mirar alrededor y dar la impresión de que el acto empieza cuando él ya está sentado. Estaba también el exconseller de Salut Josep Maria Argimon, siempre entre la cordialidad, la prudencia y la elegancia. No menos comentada fue la de la exconsellera Alba Vergés, a quien se ve poco en público. Otros de los presentes fueron el doctor Miquel Vilardell, el presidente de la Fundació de TV3 y, naturalmente, Joan Maria Adserà, presidente de La Unió, ejerciendo de anfitrión. El acto lo presentó la periodista Helena García Melero, que hizo doblete. O sea, que tras el Palau de la Música salió disparada camino del Liceu, donde se celebraba la gala de los 20 años del 'Polònia'.

El 'president' Artur Mas, en el escenario del Liceu en el 20 aniversario del 'Polònia' / Instagram

Y en el Liceu llegó la postal de esas que explican un país mejor que cien editoriales: José Montilla, Artur Mas —que estuvo brillante y con más protagonismo que el resto— y Pere Aragonès compartiendo noche y platea con sus dobles televisivos. Se lo perdió Salvador Illa por razones obvias, pero pudo estar entre los cinco presidentes movilizados esa noche, además de políticos de todos los colores, imitadores con colmillo, periodistas de medios diferentes y esa mezcla, tan catalana, de solemnidad y cachondeo bien educado. En Madrid, un acto así sería imposible. Aquí resulta saludable. Quizá por eso incluso el presidente Pedro Sánchez participó con un simpático cameo.

Al final, lo que queda es la certeza de que aquí algo sigue funcionando. Al menos, la sanidad es ejemplar y la sátira supera la censura. Mientras tanto, los políticos, como si nada, se muestran juntos sin reparos, aunque no revueltos.