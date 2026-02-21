Pensar en la escuela

Tres mujeres preparadas e interesantes se conocen en 2024 en el llamado "grup d’experts de PISA", aquel comité de 18 personas creado por el Departament d’Educació en pleno susto por los resultados de las pruebas PISA de 2022. Las tres mujeres y sus quince compañeros y compañeras trabajan mucho durante semanas con el objetivo de proponer medidas que ayuden a mejorar los resultados de esos informes y, de resultas, la educación catalana en general. Casi nada. Una vez finalizado el trabajo, las tres mujeres siguen debatiendo por WhatsApp. Comparten inquietudes, dudas, puntos de vista y experiencia. No en todo piensan igual, porque tienen bagajes, formación y edades diferentes, pero comparten la creencia de que formularse preguntas es la base del conocimiento. Creen en el arte de escuchar. Mantienen intactos el amor hacia su trabajo y la fe en la educación como pilar de toda sociedad. Hasta que el grupo de WhatsApp se les queda corto y deciden ir más allá. Es de esta maravillosa manera como nace un libro imprescindible: “Temps per a l’escola”, recién publicado por Rosa dels Vents y que pronto lo será en castellano.

El debate sobre la escuela no debería terminar nunca. Este libro también va de eso. De cómo hay que adaptarse constantemente a una sociedad cambiante, luchar por los objetivos soñados, pero sin olvidar la vertiente más humana. Las tres mujeres interesantes, Montse Jiménez Vila, Carme Ortoll Grífols y Coral Regí Rodríguez, ponen sobre la mesa, con mucha valentía y conocimiento, temas difíciles para todas las partes implicadas: desde la pobreza infantil y sus efectos en la educación hasta el retroceso del catalán en las aulas, pasando por la importancia o no de las pruebas PISA o el exceso de burocracia que satura a los docentes. Pero reivindican también la alegría, el entusiasmo y la confianza. Dan algunas respuestas, y no una única fórmula mágica, y plantean muchas dudas, cómodas e incómodas. El libro es un espacio para la reflexión y el debate que invita a implicarse. Porque el asunto requiere un debate sereno y profundo, no solo la urgencia de los tiempos de crisis.