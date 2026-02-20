Vivienda, confianza y democracia: quién decide realmente

La crisis de la vivienda ocupa desde hace tiempo el centro del debate público. Se analizan precios, normativa, oferta, demanda y modelos urbanísticos, y se multiplican los diagnósticos sobre las causas que dificultan el acceso a una vivienda digna. El artículo firmado por Denis Itasó y Jaume Collboni, en 'El Diario Vasco' de 14 de febrero pasado, incide precisamente en varios de estos factores. Sin embargo, antes incluso de profundizar en ellos, conviene plantear una cuestión previa que rara vez se aborda con suficiente claridad: quién toma realmente las decisiones y con qué preparación lo hace.

Una parte sustancial de las decisiones que condicionan el desarrollo de vivienda se adopta en el ámbito municipal. Los ayuntamientos planifican el urbanismo, gestionan el suelo y establecen el marco real en el que pueden desarrollarse tanto iniciativas públicas como privadas. Por ello, resulta legítimo preguntarse si las personas que asumen estas responsabilidades están seleccionadas en función de su capacidad técnica, su experiencia profesional o su conocimiento directo de la realidad local.

La práctica política muestra que, con demasiada frecuencia, el acceso a los cargos municipales depende principalmente de dinámicas internas de los partidos políticos. La fidelidad orgánica, la trayectoria dentro de la estructura partidista o los equilibrios internos parecen pesar más que la formación específica, la experiencia acreditada o el conocimiento práctico del territorio. Esta realidad genera una distancia evidente entre la complejidad de los problemas que deben gestionarse y la preparación real de quienes los gestionan.

El resultado es, en muchos casos, una administración local que carece de continuidad, especialización y visión estratégica a largo plazo. Los cambios constantes en responsabilidades, motivados por intereses políticos coyunturales, dificultan la consolidación de proyectos estructurales. Y pocos ámbitos requieren tanta estabilidad y planificación sostenida como el de la vivienda.

Además, la propia estructura interna de los partidos reproduce dinámicas similares: quienes ascienden suelen hacerlo por su recorrido dentro de la organización más que por una experiencia contrastada en la gestión pública o en el ámbito social y profesional relacionada con las áreas que posteriormente administrarán. Se configura así un sistema que prioriza la lógica interna sobre la competencia técnica.

Desde la perspectiva del ciudadano, esto plantea una duda incómoda pero inevitable: ¿puede un sistema basado en estos criterios ofrecer respuestas eficaces a un problema tan complejo y urgente como el acceso a la vivienda?

La conclusión inevitable es que, en el fondo, estamos hablando de la necesidad de revisar el sistema. Conviene ser conscientes de que los cambios estructurales no se producen de un día para otro, ni en una sola legislatura, ni siquiera en un único mandato municipal. Sin embargo, esa realidad no puede servir como excusa para la inacción. Precisamente, porque las transformaciones profundas requieren tiempo, resulta imprescindible empezar cuanto antes a introducir los elementos básicos que permitan avanzar hacia un modelo más eficaz, más preparado y más alineado con las necesidades reales de la ciudadanía.

Porque quizá el verdadero debate sobre la vivienda no sea únicamente cómo construir más, sino cómo construir mejores decisiones públicas.

Jesús Arregui es abogado