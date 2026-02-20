La UE, frágil ante el embate climático

La Unión Europea (UE) y sus estados han priorizado hasta ahora las medidas para frenar el calentamiento global, relegando a segundo plano las medidas esenciales para preparar al continente para afrontar y convivir con los embates del cambio climático, percibido como una amenaza más a medio plazo. Pero el cambio climático ya está aquí, golpeando con fuerza, como muestran la sucesión de olas de calor, sequías, incendios forestales inmensos, temporales, daños costeros e inundaciones de los últimos años. Estos fenómenos se intensificarán mucho más en un futuro próximo. Además, el cambio climático tiene un efecto multiplicador en cascada que exacerbará los problemas y las crisis ya existentes en la UE a nivel económico, social y político.

Europa se está calentando a un ritmo del doble de la media global desde 1980 y la temperatura media terrestre en Europa se ha situado ya en 2,4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, indica el informe Estado Europeo del Clima 2024 de Copernicus. Este ritmo más rápido de calentamiento de Europa continuará en las próximas décadas, aunque se logren los objetivos de la UE de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, la temperatura media europea podría situarse entre 2,8 y 3,3 grados por encima del nivel preindustrial en 2050, con unos impactos climáticos cada vez más catastróficos, advierte el Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático.

Este consejo científico, en un detallado informe, ha urgido esta semana a la UE y a sus estados a aplicar con urgencia un plan estratégico para proteger a su población, sus ciudades, sus infraestructuras, sus costas y el conjunto de sus sectores productivos para resistir los crecientes embates climáticos y preservar el funcionamiento económico, la cohesión social y la estabilidad política europea. Los científicos destacan que los riesgos climáticos actuales están infravalorados y que las políticas se basan en previsiones climáticas muy optimistas.

Necesidad de tiempo

Los asesores científicos subrayan que las medidas de protección requieren tiempo para materializarse y dar resultados: por ejemplo, la protección de las infraestructuras costeras requiere 30 años y los ajustes de la planificación urbana necesitan décadas.

El cambio climático ya se está cobrando miles de vidas anualmente en la UE antes de que adquiera dimensiones más catastróficas. Unas 60.000-70.000 personas murieron durante la ola de calor del verano de 2022 en Europa, destaca el informe sobre riesgos climáticos de 2024 de la Agencia Europea de Medio Ambiente. La ola de calor de junio-agosto de 2025 causó 24.400 victimas mortales en un conjunto de 854 ciudades europeas, indica otro estudio del Imperial Grantham Institute.

Las inundaciones de la DANA de octubre de 2024 en Valencia y otras comunidades causaron 238 víctimas mortales, según los datos oficiales. Las inundaciones en Europa en 2021 causaron al menos 222 muertos, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. La ola de borrascas en Europa desde inicios de 2026 está causando graves inundaciones y cuantiosos daños en España, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y otros países.

Las pérdidas económicas por los daños climáticos únicamente en bienes materiales e infraestructuras ascendieron a 44.500 millones de euros anuales de media en el periodo 2020-2023, los que multiplica por 2,5 el coste a precios constantes de los daños anuales del periodo 2010-2019, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Las pérdidas en el sector agrario a causa del impacto climático ya ascienden a 28.300 millones anuales en la UE y podrían crecer vertiginosamente en las próximas décadas, según un informe encargado por el Banco Europeo de Inversiones.

Una de las actuaciones más urgentes es asegurar la continuidad de la producción agraria y la seguridad alimentarias europea, especialmente en la mitad sur de Europa, ante los riesgos de largas sequías, la desertificación, la irregularidad en los patrones de lluvia y la intensificación eventos climáticos extremos, destaca la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Otras actuaciones urgentes son la protección de las zonas urbanas de las inundaciones y de la erosión costera por los temporales y la subida del nivel del mar, el reforzamiento de las infraestructuras de agua, electricidad y telecomunicaciones, la adaptación de las ciudades a olas de calor, el reforzamiento del sistema sanitario y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos y costeros.