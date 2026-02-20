Mis políticos y otros animales

Hace unos días se celebró en mi ciudad un encuentro de 'therians', así se llaman los humanos que se perciben a si mismos como animales. Antes se les llamaba locuelos, lo bueno que tiene el inglés es que en esa lengua todo queda bonito y moderno, a un triste perrito caliente le llaman 'hot dog' y le entran a uno ganas de hincarle el diente. Tenía intención de acercarme hasta el lugar del encuentro, porque a mí me gustan mucho los animales, los que más, las gambas -tampoco hago ascos a los berberechos, las cosas como sean- y pensé que, con que hubiera media docena de hombres-gamba, tendría más que suficiente para la cena, menudo banquete, con gambas de más de 50 quilos. No tendría ni que chuparles la cabeza para quedar ahíto.

Al final no pude acudir, y menos mal porque, por lo que leí en la crónica de 'Diari de Girona' sobre la jornada, me hubiera llevado una desilusión. Se conoce que los 'therians' esos no son mutantes como Spiderman -de bien poco me serviría el bueno de Peter Parker, yo no como arañas, y no sé si existe Shrimpman, Gambaman en cristiano-, es decir, no persiguen ninguna transformación física, sino que se comportan según su “animal espiritual”, que debe de ser su destino divino. Si uno puede sentirse de un género distinto al que le tocó al nacer, nada más lógico que poder sentirse también de otra especie animal. O todos moros, o todos cristianos.

Aparentemente son personas como usted y como yo, incluso puede que sea un 'therian' nuestra vecina del cuarto, el conductor del autobús o el director de la oficina bancaria. Algunos, imagino que quienes tienen un “animal espiritual” más tenaz, andan a cuatro patas, lo cual puede darnos una pista de que estamos ante un 'therian', aunque también podría ser lumbalgia, nada es seguro. En general, sin embargo, pasan desapercibidos, a menos que nos fijemos muy atentamente en su comportamiento: si en un acto social le presentan a usted a una persona y, en lugar de darle la mano, se agacha y empieza a olisquearle el culo, es muy probable que esté ante un 'therian' con el perro como animal espiritual. Sobre todo, guarde usted la compostura y permita que su nuevo amigo -pronto será su mejor amigo- finalice el reconocimiento anal, no importa el tiempo que dedique a ello. No se le ocurra llamarle la atención, la gente que cambia de género o de especie animal es muy susceptible, además, lo más probable es que haya una ley impulsada por Podemos que les defienda de las personas intolerantes. En todo caso, rechace educadamente la invitación a salir a la calle con él, los 'therians' caninos suelen aprovechar los paseos para ir de cuerpo y le correspondería a usted, acompañante, recoger la deposición.

Aunque más de incógnito, hace tiempo que los 'therians' conviven con nosotros sin que los percibamos, como los marcianos de 'La invasión de los ladrones de cuerpos', en su caso actuando como el animal espiritual que les ha tocado en suerte. Comportamientos hasta ahora incomprensibles, se tornan lógicos desde ese nuevo punto de vista. Hoy sabemos que el Vivales es un 'therian' que tiene la gallina de animal espiritual, de ahí que huyera como una de estas aves y que hasta la republiqueta que proclamó fuese de vuelo gallináceo. Ahora cacarea desde Waterloo. Sus seguidores eran -valga el pretérito porque apenas le quedan unos pocos- también 'therians', estos con alma de oveja, gente que sigue al líder ovinamente, sin preguntar a dónde van ni para qué. Qué decir de Gabriel Rufián, un 'therian' camaleón, capaz de cambiar de color político -ahora soy independentista, ahora quiero liderar una izquierda española- según cambie el color del entorno. O de Jordi Pujol, una tortuga de las Galápagos que va a enterrar a todos los que la conocieron. Cómo no dedujimos que si Aznar reía de tan inquietante manera era por ser un 'therian' hiena, que Irene Montero chilla de manera desagradable, no por su culpa, sino por ser un 'therian' gaviota, y que si Feijóo no atisba la política más allá de su nariz es por ser un 'therian' topo. O que Pedro Sánchez es un cuco, capaz de engañar a todos –no imitando el canto de otros sino cambiando de opinión- para conseguir sus propósitos.