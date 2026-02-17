Opinión | El mar alrededor
Larga vida a 'Cumbres borrascosas'
La nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas' ha generado debate y ha disparado las ventas del libro, explorando los límites del amor y las relaciones tóxicas
'Cumbres borrascosas' ha llegado a las pantallas del cine de la única manera que podía ser, con pasiones encontradas, polémica y mucha, mucha conversación. De poco ha servido que Emerald Fennell, la directora de esta nueva adaptación del clásico inmortal de Emily Brönte, contara desde el principio que se había limitado a llevar a una película las emociones que le suscitó la lectura de la novela cuando tenía 15 años. ¿Qué esperábamos? Es una adaptación exaltada, sí, desde una mirada adolescente que ha tenido a bien pasar por el filtro audiovisual de nuestra época, con una puesta en escena preciosista, muy sugestiva, siguiendo la tendencia del momento que gira en torno al deseo en todas sus formas.
Esa misma lógica atraviesa la banda sonora. La música original de Charli XCX se apoya en violines envolventes y crescendos dramáticos que estiran el componente casi místico del relato. El resultado conecta con un clima musical de romanticismo extremo, como ya hizo el ‘Berghain’ de Rosalía, y conecta con ese relato de deseo oscuro y exhibición sentimental que ha encontrado en TikTok un ecosistema perfecto para proliferar en versiones y lecturas fan.
Yo me quiero quedar con la polarización que ha agitado el fenómeno: los límites del amor, las 'red flags' sobre el amor tóxico, las fantasías sentimentales de una edad y toda una generación de nuevos lectores, sobre todo mujeres.
Amazon ya ha dado a conocer que disparó un 504% las ventas de una de sus ediciones del libro en las primeras 24 horas tras la difusión del trailer de la película, en noviembre pasado. Se han multiplicado las ediciones disponibles: desde la publicación de Alba Editorial con traducción de Carmen Martín Gaite hasta la profusión de versiones anotadas, ilustradas o en tapa dura, pasando por los nuevos volúmenes de bolsillo pensados para un público joven que descubre ahora el libro.
La 'Brontëmanía' se ha reactivado, y con ella ha regresado a la conversación uno de los temas más incómodos y universales, el de las relaciones amorosas extremas, esas que hoy etiquetamos sin dudar como tóxicas pero que perviven en el imaginario romántico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”