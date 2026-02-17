A falta de presupuestos, otro fondo

Sepi/Sett, Cofides, Enisa, CDTI, ICO/Axis, Sepides… la lista de instrumentos de inversión en empresas de cualquier tamaño y negocio de origen público agregará un nuevo primo hermano a partir del segundo trimestre. El Gobierno ha presentado el Fondo Crece con la suficiente pompa para que alguien haya caído en la trampa de llamarlo fondo soberano cuando no deja de ser un poco de más de lo mismo, con alguna característica diferenciada y grandes ambiciones financieras.

La principal característica de este nuevo fondo es aprovechar los 10.500 millones de euros procedentes de los préstamos de los fondos europeos para empezar a impulsar, vía diversos sistemas de financiación, proyectos de muy distinta índole. A ellos, se unirán otros 2.800 millones de fondos europeos no reembolsables, fruto de las subvenciones otorgadas a España por la Unión Europea. Los activos que reciben los fondos soberanos, por distinguir del Fondo Crece, proceden de ingresos derivados directamente de un activo subyacente propio de la actividad económica del país. Por ejemplo, petróleo/gas -caso del fondo de Noruega o de los países árabes- u otros recursos minerales.

El primer objetivo del fondo, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), tendrá que ser levantar 120.000 millones de euros, un 7% del PIB español. De ellos, la mitad serán públicos y el resto privados. ¿Cómo lo hará? Es la primera de las preguntas que aún carecen de una clara respuesta. Gracias a los 13.300 inyectados inicialmente, augura tener “capacidad propia” para llegar a 60.000 millones. Sólo puede hacerlo vía emisión de deuda nueva, refinanciación de deuda existente -el ICO tiene emitidos cerca de 22.000 millones en bonos- o traspasos del Estado vía presupuestaria. Los otros 60.000 deben proceder del sector privado. La última valoración de las inversiones de Criteria, primer grupo privado español, propiedad de Fundación la Caixa, llegaban a los 37.300 millones. ¿Qué empresas o particulares querrán “coinvertir” con el Fondo Crece de la mano del ICO? ¿Qué les va a aportar más allá de las inversiones que ya realizan como tales, en algunos casos ya coinvirtiendo con la administración?

No solo la fuente de desembolso del Fondo genera dudas. También la distribución de sus inversiones y de cómo estas se diferenciarán de los otros fondos. Moncloa ha mencionado la santísima trinidad inversora: debe ser verde, tecnológica y social (como si no hubiera) y, para ejemplificar con algún número, ha cifrado el interés en “movilizar” 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas asequibles al año. ¿Dónde, cómo -en conjunción, se supone, con autoridades locales y autonómicas- y a qué precio? Tendrá que verse. Por recordar, en España, el Banco de España cifra en 700.000 el déficit de vivienda. En 2025 se espera que se hayan acabado dando 140.000 visados de construcción. A falta de presupuestos y consensos para solucionar uno de los lastres de la economía española, un fondo con más ganas, aunque lleno de dudas.