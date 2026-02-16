Retos y responsabilidades compartidas

Estamos en un mundo de incertidumbre, de crisis, de grandes movilizaciones vinculadas a la voluntad de desarrollar sociedades más humanistas, más acorde con los que creemos en la evolución sensata de los territorios que conforman estados y, a la vez, comunidades cohesionadas bajo la premisa de la empatía, el trabajo, el progreso y la solidaridad. Si somos capaces de observarnos, de desarrollar un sentido crítico de nuestras actitudes, de evaluar el entorno con criterio, deberemos asumir que tenemos retos y grandes responsabilidades. En la pequeña reflexión que quiero hacer, me gustaría exponer los retos y complejidades que comporta la responsabilidad de asumir con criterio el futuro.

Frente a nosotros se extiende un territorio preñado de oportunidades. Ambas palabras: territorio y oportunidades las leemos ampliamente en distintos tipos de artículos, relacionadas con el crecimiento exponencial de la producción, a la expansión de inversores internacionales que pasan a gestionar empresas históricas catalanas y también a la diversificación de los productos. Estas referencias, interesantes todas ellas, pasan a segundo término si consideramos que el gran capital de un territorio somos nosotros, agricultores y cavistas en el caso que nos ocupa, que es la producción del cava, siempre asociada con el Penedés.

Nuestro reto implica la transformación de un ideario limitado por lecturas que solo tienen en cuenta los resultados económicos de las empresas y la continuidad de unas relaciones de poder que son absolutamente anacrónicas. Desde Vallformosa, nuestro laboratorio, entendido como lugar de implementación de las nuevas ideas, proponemos un modelo de responsabilidades compartidas: un nuevo modelo de relaciones entre los que trabajan la tierra, los campesinos y los que transforman la producción, los cavistas. Ambos deben compartir la responsabilidad de la trazabilidad del producto, para garantizar su calidad y sostenibilidad ecológica. La tierra, la producción y la transformación del producto cartografían un espacio social y cultural, que va más allá de los límites de un territorio. La cartografía cultural nos hablará de apropiación, calidad, sostenibilidad, progreso, oportunidades, en definitiva, de futuro.

Producir con responsabilidad es poner la base de la calidad del cava y también es definir un espacio para la comunidad. Solemos ignorar los problemas actuales que derivan de los sistemas que se han perpetuado en el tiempo: asimilar calidad a propiedad de la tierra, despreciar al pequeño productor, considerar como solución al cambio climático actuaciones individuales, victimizar la falta de relevo generacional, etc. Es necesario, pues, asumir los problemas e iniciar las bases de la producción en un territorio que no entiende de límites y sí de procedimientos sostenibles, que nos potencien el orgullo de nuestra capacidad de adaptación y a la hora de ña transformación. Que el territorio amplíe sus límites y que los productos nos representen. El cava es tradición, pero también comunidad y adaptabilidad. Al fin, lo que producimos forma parte de nosotros y de nuestra cultura.

Josep Graells March es presidente de Vallformosa Foundation