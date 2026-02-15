Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Orden fracturado
Rafael Vilasanjuan

Demolición

De la ONU a la Alianza Atlántica, la ofensiva de Washington acelera la demolición del sistema multilateral y empuja a Europa ante el dilema de someterse o resistir

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump

El informe de la conferencia de seguridad que cada año se celebra por estas fechas en Múnich no deja lugar a dudas. Se titula “en destrucción”, lo cual hablando de seguridad y defensa augura el final de una ficción agradable, y el inicio de una realidad dura. EE. UU ha iniciado un proceso de demolición global acelerado. La ONU fue el primer frente de ataque. Sin financiación del gigante americano, el sistema se tambalea.

Luego fue la Organización Mundial de Comercio, que con los aranceles ha dejado de ser el mecanismo global para definir las reglas justas para la producción y el intercambio mundial. Pero el ataque más furibundo ha sido a la Alianza Atlántica. Para que Donald Trump pueda alzarse con el poder total, primero obligó a los países a elevar su contribución a la organización militar al 5% - algo que no hace ni el propio EE.UU - , mientras sin tener en cuenta a sus socios, pactaba con Rusia las bases de un acuerdo humillante para el final de la guerra en Ucrania y después, ignorando los acuerdos de respeto de fronteras y defensa mutua ha manifestado su voluntad de anexionarse Groenlandia, miembro de la propia Alianza.

En Múnich, su secretario de Estado, Marco Rubio ha querido rebajar el tono manifestado que EE. UU. quiere colaborar con Europa y ha llamado a reforzar la relación sobre la base de una nueva y gran civilización. Una civilización donde se sentirían muy a gusto si en Europa gobiernan los partidos más radicales de la derecha salvaje, con quienes comparten valores.

Así podrán hacer como Donald Trump, que en menos de un año ha sembrado el terror entre inmigrantes, ha purgado la administración, silencia a su partido, a los medios críticos y ataca universidades e instituciones científicas y culturales, creando una guardia pretoriana para castigar y someter a los estados rebeldes, mientras las dificultades económicas persisten y el affaire con Epstein se silencia. Una demolición en toda regla del derecho y la libertad que solo conduce a un estado autoritario del que Europa hará bien en desconfiar y mejor aún rebelarse.

