El Quijote y el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Esta semana que acaba estuve dos veces, por la mañana y por la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una de esas ocasiones entré por la Librería Antonio Machado, una importante entrada de la ciudad, y la otra por el lugar que lleva al restaurante, que además es sitio de encuentro diario para un montón de gente.

Jamás he visto el Círculo vacío por ese lado, pero la verdad es que pocas veces se halla vacío ninguno de los lugares en este sitio central de la cultura que se abre en Madrid. Desde la mañana temprano, en la hora de los desayunos, aquello parece una especie de homenaje al gentío. La diversidad es inmensa, como si allí se concentrara España entera para darse a conocer. Hay un receso a la mitad de la mañana, cuando los periodistas, por ejemplo, nos acercamos a encontrarnos con nuestros entrevistados.

Después de ese rato que reclama el sosiego viene el gentío que se multiplica en la noche. Entonces, a esa hora del ruido que hace del Círculo un lugar que parece un barco, gente de todos los trabajos y de todas las pasiones intercambian lo que ha dado de sí una tarde llena de actividades, de discusiones y, cuando toca, de jolgorio. Bullicio, alegría o, a veces, esa sensación de prisa que tienen los que van y vienen a un sitio tan abierto.

Es, lo dice todo el mundo que lo conoce, un lugar para estar y para discutir, también para dirimir historias que tienen que ver con la política, los libros, las diferencias y las ganas de saber más escuchando a los que saben tanto. A veces voy porque sí, sin rumbo, y entonces el Círculo te regala lo que quieras: actividad o sosiego, entendimiento, energía de vivir.

Dirán ustedes que es un paraíso cultural, y lo es. En Inglaterra viví de cerca un sitio parecido, pero no era tan grande ni tan abierto. Se llamaba ICA y lo dirigía sir Roland Penrose, al que conocí en Tenerife cuando allí se hizo una extraordinaria exposición de arte en la calle, organizada por el Colegio de Arquitectos de Canarias en 1973, cuando los arquitectos tenían dinero.

El ICA era, pues, como el Círculo de Bellas Artes, pero más chico que este inmenso lugar que parece hecho para acoger y para hacer, y al que entra todo el mundo. Ahora, lo que son las cosas, está viviendo el Círculo un tiempo indeciso, difícil, acosado por algo francamente inesperado: uno de sus benefactores, la Comunidad de Madrid, ha decidido rebajarle a la mínima expresión la subvención que cada año esta y otras entidades acordaron concederle desde 1983.

En concreto, durante los últimos siete años la comunidad que ahora preside Isabel Díaz Ayuso concedía a la entidad 250.000 euros. El año pasado rebajó ese estipendio a 100.000 euros. Y ahora, esta temporada, el Círculo recibirá de la principal entidad de la capital de España un dinero francamente rebajado: 12.500 euros, que tendrían que ser destinados a lo que anualmente se dedica a la celebración del homenaje a Miguel de Cervantes y a su Quijote, que es también el Día del Libro.

Esta es una de las grandes celebraciones del año, pero no es, evidentemente, la única de la que se ocupa una entidad tan diversa, tan concurrida, en la que las bellas artes, la discusión literaria o política, la enseñanza o la música, son parte de lo que organiza esta ciudad tan universal, esta región tan abierta.

No se ha quedado quieto el mundo que está en torno a esta entidad y a su importancia. La Academia de Bellas Artes de París, así como otros centros de parecida envergadura de Berlín, Londres o Roma, han emitido un comunicado que alerta al mundo de esta anomalía. Dice el aviso, ante el drástico recorte de financiación por parte del Gobierno regional de Madrid, que recovar esta drástica daga “sería la mejor manera de contrarrestar cualquier sospecha expresada públicamente de que existen motivos ideológicos o políticos detrás de este drástico recorte, y de afirmar que la libertad artística en la Comunidad de Madrid no está actualmente en peligro”.

Estuve este miércoles en el Círculo, por la mañana y por la tarde. Dudo de que ese bullicio alegre que allí se sentía fuera protagonizado por gente que estuviera en contra de quienes, desde la Comunidad de Madrid, organizan la subvención que hasta hace un año, por lo menos, era parte importante de lo que la entidad ahora cicatera ha decidido otorgar en el año nuevo que ahora es para el Círculo, un año al menos peligroso.