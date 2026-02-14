Las fiestas de la nueva élite de menos de 30 años en Barcelona

Hace justo una semana se celebró en la sala Luz de Gas un aniversario que congregó a gente de lo más variada. Fue justo después del concierto del grupo Rumbos, que actuó ante un público jovencísimo y colgó el cartel de 'sold out'. No es un detalle menor, pero pocas cosas retratan mejor a una ciudad que la forma en que llena una sala un viernes por la noche. Cumplía 27 años Àlex Recort, empresario y modelo, y uno de los cuatro nuevos propietarios que compraron la mítica discoteca barcelonesa al gran Fede Sardà. Y lo que se vio allí, más allá del cumpleaños, fue un termómetro generacional. La hornada que ahora se acerca a los 30 llega con prisa, con agenda y con menos complejos que la anterior. Quizá con una ambición algo impaciente, pero también con una voluntad real de mojarse en política, en deporte y en causas sociales, algo que Barcelona agradece cuando es auténtico.

De esa edad eran varios de los presentes, como el presidente de Lideremos, Tomàs Güell, asociación que ya reúne a más de 20.000 jóvenes de toda España. De esta plataforma también estaba su vicepresidente, Xavi García Tort. Con este último acabamos hablando de natación, porque entrena y compite desde hace años en el Club Natació Cornellà, donde ha destacado en competiciones nacionales de natación y acuatlón. Y ahí está, precisamente, una de las claves: esta generación combina mejor que nadie el 'networking' con la disciplina. Pueden estar en una fiesta, pero también se entrenan, compiten y organizan.

De hecho, ni Tomàs Güell ni Xavi Garcia Tort imaginaban en ese momento que el vendaval que afectó a Catalunya les obligaría a suspender la Gala de los Premios Lideremos 2026, prevista para este último jueves, con premiados de renombre internacional llegados de todo el mundo. El CaixaForum cerró sus puertas y el equipo de Lideremos reaccionó con celeridad para reprogramarlo todo para el martes, 3 de marzo. Pues eso, que conviene reconocer que saber reaccionar rápido es también una virtud.

Entre los jóvenes asistentes estaban el director de Conservas Dani, Sergi Sánchez Llibre; la activa Andrea Itzel; o los 'influencers' Pau Joanmiquel (que también cumplía años) y Joane Zugasti, pareja de Àlex Recort. Pero a la fiesta no solo acudieron treintañeros. No se la perdieron algunos no tan jóvenes, pero que están tanto o más en forma. Entre ellos, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, que entre la bici y la natación es casi una deportista de élite. O el periodista Josep Pedrerol, que con su simpatía terminó por convertirse en una de las estrellas de la noche, junto a su compañero de 'El Chiringuito', José Álvarez. También se dejó ver el directivo de la junta de Laporta, Xavi Puig, o Jaume Feliu, un ejemplo de veterano comprometido con la ciudad.

Por cierto: a partir de ahora, los viernes en Luz de Gas se celebrará Olimpo, una fiesta que promete espectáculo, estética cool y una media de edad de 27 años. Pues sí, menos de 30…

Sport Cultura con el Espanyol

El nuevo propietario del RCD Espanyol, Alan Pace, ya conoce a buena parte de la sociedad civil barcelonesa, pero si le faltaba alguien por saludar, pudo hacerlo este miércoles en su propio estadio. El RCDE Stadium fue el escenario de la reunión de Sport Cultura Barcelona, la organización fundada por Juan Antonio Samaranch y que actualmente preside Josep Mateu, presidente del RACC. Una mesa donde se sientan deporte y cultura con la naturalidad con la que Barcelona se explica a sí misma. El CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, ejerció de anfitrión, mientras el presidente del club saludó personalmente a todos los presentes.

El alcalde Jaume Collboni junto al presidente de Sport Cultura Barcelona, Josep Mateu y el presidente del Espanyol, Alan Pace. / Daniel Loewe

Entre ellos, al alcalde Jaume Collboni, que estuvo acompañado del concejal de Deportes, David Escudé. Ambos desgranaron la agenda cultural y deportiva del próximo año. Eso sí: abandonaron el acto antes para reunirse en el CECOR y preparar las medidas del vendaval del día después. Fue un encuentro numeroso. Estaban, entre otros, los presidentes del RCNB, Jordi Puig; de Barcelona Global, Ramon Agenjo; del RCTB, Jordi Cambra; del Club Panathlon, el Dr. J. A. Pujante; del RCNB, Bernat Antràs; y, cómo no, la eficaz y elegante secretaria general ejecutiva de SCBCN, Rocío de Aguilera.

En fin, mucho apellido, mucha institución y una idea principal: cuando Barcelona coordina deporte y cultura, suele acertar.