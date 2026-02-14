Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Opinión | GATO ADOPTIVO

Ferran Boiza

Ferran Boiza

La dificultad de dar la razón al oponente

Diputados y alcaldes de Junts, el jueves en el Congreso-

Diputados y alcaldes de Junts, el jueves en el Congreso- / Alberto Ortega / Europa Press

La polarización es tramposa, porque no solo empuja a elegir bando, también cambia la mirada. Cuando la conversación pública se convierte en una guerra de trincheras, la realidad pasa a ser munición para confirmar el prejuicio. Y mientras se discute a gritos, se escapa lo esencial, como que los problemas rara vez caben en un eslogan, las soluciones casi nunca son perfectas y el mundo real no se comporta como nuestro timeline.

Viene a cuento esta reflexión por el endurecimiento de las penas contra los delincuentes multirreincidentes, aprobado con una mayoría amplísima en el Congreso, del PSOE al PP, pasando por Junts, PNV y Vox, y la abstención de ERC. La iniciativa la registró Junts y al Gobierno, necesitado de recomponer su relación con Puigdemont, le ha convenido dejarle el protagonismo. Pero, más allá del reparto de medallas, lo relevante es que la medida respondía a una demanda extendida y transversal en Cataluña.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha recordado que la norma incorpora una propuesta trabajada en su Comisión de Normativa, y es cierto. Pero la presión venía de lejos. Al menos desde 2019, Foment y asociaciones del comercio y el turismo reclamaban más contundencia ante los hurtos leves mil veces repetidos. Después, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el propio Ejecutivo fueron asumiendo la necesidad de reforzar la respuesta judicial. Los números ayudan a entenderlo: solo el año pasado, 470 personas fueron detenidas 4.001 veces y se las vinculó con más de 9.700 delitos.

Cada partido tendrá sus motivos, en Junts seguro que ha pesado la presión de Aliança Catalana y de sus alcaldes, pero el apoyo social era tan amplio que ERC, a diferencia de otras formaciones a la izquierda del PSOE, optó al final por la abstención. Sacar la cabeza de la trinchera, apartarse un momento del ruido de las redes y resistir la polarización fácil también consiste en esto, en ser capaz de respaldar reclamaciones compartidas, sin que lo único decisivo sea quién las firma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Ahora sí, arranca la Superliga, por Marc Menchén

Ahora sí, arranca la Superliga, por Marc Menchén

Vonn, Márquez, Nadal...hasta que el cuerpo aguante

Vonn, Márquez, Nadal...hasta que el cuerpo aguante

Las empresas aceleran su adaptación a la nueva responsabilidad ambiental

Las empresas aceleran su adaptación a la nueva responsabilidad ambiental

Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: "Ya no podemos más"

Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: "Ya no podemos más"

Desde villas de 30 millones a apartamentos de 800.000 euros: así es cómo Luv Studio "profesionaliza" la arquitectura

Desde villas de 30 millones a apartamentos de 800.000 euros: así es cómo Luv Studio "profesionaliza" la arquitectura

¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Sobre monjas, Rosalía y el heteropesimismo

¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Sobre monjas, Rosalía y el heteropesimismo

El Govern creará un atlas divulgativo para convertir el eclipse de sol en un fenómeno de país

El Govern creará un atlas divulgativo para convertir el eclipse de sol en un fenómeno de país

Recordar con el Barça: terapia contra el Alzheimer

Recordar con el Barça: terapia contra el Alzheimer