¿Quieres vivir feliz o informado?

Aquellos que queremos estar informados diariamente de lo que sucede en el mundo deberíamos saber que corremos el riesgo de colapsar, de sufrir lo que se conoce como fatiga cognitiva. Hoy en día el volumen de información es tan grande que nuestro cerebro es incapaz de consolidar buena parte de las noticias que nos ofrecen los medios de información.

Si nos centramos en la televisión, son varios los programas que a diario, en horario de mañana, tarde y noche, programan espacios que hablan de las mismas noticias, la mayoría de las cuales se refieren a sucesos negativos, borrascas peligrosas, inundaciones, guerras, accidentes y noticias económicas preocupantes. Cada programa, incluso a veces de la misma cadena, repite una y otra vez los sucesos que ha dado el programa anterior; solo cambian las caras de quienes nos las cuentan. Los debates redundan en torno a las mismas cuestiones, y al día siguiente los periódicos nos las recuerdan. Por si acaso. Luego están las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, que nos machacan con imágenes de sucesos o una inacabable ristra de supuestos profesionales que nos advierten de las bondades o los perjuicios de no sé cuántas cosas, unas veces sobre salud, otras sobre cuestiones políticas.

Lidiar cada día con semejante volumen de información hace que nos saturemos emocionalmente y que incluso normalicemos hechos graves sin tener tiempo de profundizar en lo que oímos, porque una noticia se solapa a otra sin que podamos reflexionar sobre ninguna de ellas.

Es fundamental darle pausas a nuestro cerebro y evitar colapsar cuando las noticias comportan una carga de gravedad exagerada, pues hay comunicadores que utilizan la tensión como vehículo informativo, a sabiendas de que a mayor carga emocional, mayor atención se consigue.

Tengo un amigo que hace mucho dio la espalda a las noticias, y confieso habérselo reprochado alguna vez; pero es un hombre tranquilo que reduce su vida a sus cosas, no muchas, y se le ve feliz. Habrá que buscar el punto de equilibrio entre vivir feliz o estar demasiado informado.