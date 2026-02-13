La 'Barcelunya' que confunde Barcelona con Catalunya

En la era posMazón, no es fácil gobernar las inclemencias climáticas, y mucho menos enviar alertas. El despreciable sujeto que se escondió comiendo en el Ventorro y aplazó cruelmente el aviso a su población cuando morían más de doscientas personas ha dejado secuelas profundas en la gestión política de medio país. No hay Ejecutivo que no tenga en la cabeza aquella infamia cuando llega el momento de lanzar una advertencia. El Gobierno de Catalunya no es, por supuesto, ajeno a este complejo de hiperprevención, y prefiere curarse en salud y pecar de exceso en lugar de defecto. Puede ser opinable, pero en estos tiempos líquidos de linchamientos digitales, se entiende perfectamente. En la última crisis provocada por las ventadas, los hechos han ido gradualmente dándole la razón al Govern en la decisión crítica de enviar la Es-Alert: es fácil imaginarse que, de no haber restringido severamente la circulación en Barcelona, hubiera podido haber muchas más desgracias en algunas calles, escuelas o centros de trabajo.

Donde ya hay mucha más discusión es en la amplitud territorial. La previsión meteorológica indicaba una focalización clara del viento en el área de Barcelona y, sin embargo, el Govern optó (a causa de la densidad de población, concentración de los desplazamientos, y varios factores más) por extender las restricciones a todo el país. El resultado es que en lugares donde el viento sopló sin causar problemas o causando sencillamente los que son habituales, se suspendieron servicios tan básicos como operaciones de cirugía, visitas médicas esenciales, rehabilitaciones de todo tipo y otras urgencias. Desde el norte hasta el sur de Catalunya se ha acusado al Govern de paralizar servicios en lugares donde no hacían falta medidas tan drásticas, y ha emergido un viejo malestar que viene del túnel del tiempo: confundir a Barcelona con el resto del territorio. La Catalunya despoblada y a menudo olvidada ha visto cómo, por culpa del viento que arrancaba árboles en el Eixample, tenían que quedarse de brazos cruzados en casa sin poder ir a trabajar, desplazarse ni atender necesidades básicas. Es cierto: en Barcelona somos más, somos más ricos y tenemos más altavoces. Pero, justamente por ello, deberíamos ser especialmente sensibles a esta Catalunya que parece que solo nos interesa para ir el fin de semana, y que encima nos ofende cuando se queja, con razón, de que nuestros problemas no tienen por qué ser los suyos. TV3 se refiere a esta Catalunya de fuera de Barcelona con el despectivo y humillante nombre de “territori”, una muy mala idea que debería erradicar, si quiere evitar este absurdo paternalismo barcelonés. Cierto: gobernar es muy difícil y las alertas, como saben muy bien en Valencia, las carga el mismo diablo. Pero sería deseable que, antes de restringir nada, el Govern fuera especialmente sensible con lo que sucede ‘extramuros’ de la capital. Poca broma con el creciente desasosiego de los catalanes hartos de la ‘Barcelunya’, que confunde la capital con el resto.