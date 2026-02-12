¿Indra anticipa el cambio de ciclo político en España?

El pulso en Indra por la integración de Escribano no es solo un conflicto corporativo entre accionistas. Puede interpretarse como la señal de que parte del empresariado español empieza a anticipar un cambio de ciclo político más cercano de lo que parecía. Justo cuando la presencia pública en el Ibex alcanza su nivel más alto en 27 años, con el 4,1% del capital, algunas compañías recalibran sus posiciones.

Hasta hace poco, las decisiones de compañías participadas por el Gobierno a través de la SEPI se adoptaban en silencio, conscientes de la dependencia del respaldo público. Hoy, en cambio, el intento de Indra de quedarse con Escribano, pese a la oposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sugiere que algunas compañías empiezan a desafiar ese equilibrio y a reivindicar mayor autonomía en sectores estratégicos.

No es casualidad que este movimiento se produzca con 2027 ya asomando en el horizonte y con el bloque de la derecha reforzado tras las últimas elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón. Los ciclos políticos no cambian únicamente en las urnas; empiezan a hacerlo cuando quienes dependen del poder público comienzan a reordenar sus intereses, como si una parte de los empresarios intuyera que el equilibrio actual puede alterarse y actuara en consecuencia.

Ello no significa que el Gobierno haya perdido capacidad de influencia. Conserva intactos sus instrumentos regulatorios y su margen de intervención en sectores estratégicos sigue siendo determinante. Tampoco el empresariado español ha dejado de ser pragmático: negocia, calcula y se adapta al poder de turno. La diferencia es que esas adaptaciones ya no se hacen en silencio. Las discrepancias afloran, las disputas se hacen públicas y terminan convirtiéndose en un termómetro del clima político.

Puede que 2027 no haya llegado todavía, pero su efecto ya se percibe en los despachos de los consejos de administración, como el de Indra, que quizá estén anticipando el cambio de ciclo.