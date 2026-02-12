La catalanofobia de Sílvia Orriols

Dice ufana Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, que si le preguntan si odia a España su respuesta es, “sin duda”, que sí, e inmediatamente precisa que la odia “como concepto”. Por desgracia, el odio se ha convertido de un tiempo a esta parte en moneda corriente en la política catalana y española. No quiero ni imaginar la que se armaría -con razón- si un político del resto de España dijera que odia a Catalunya, aunque sea “como concepto”. Piénsenlo. No normalicemos semejante aberración.

Que una política separatista manifieste su odio a España no debería sorprender a nadie, pues su ideología se basa principalmente en eso: el odio a España. Antes lo hicieron -de manera más o menos explícita- muchos de sus predecesores, tanto de la izquierda como de la derecha separatista, con eslóganes del tipo “España nos roba” y un discurso profundamente hispanófobo, de un supremacismo para con nuestros conciudadanos del resto de España inconcebible en ningún país de nuestro entorno democrático.

Parecía que el separatismo había tocado fondo moral con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que consagraron sus años en el poder a un proyecto identitario basado en la insolidaridad y un 'ethos' regresivo incompatible con la democracia y la sociedad abierta. Pero, en un contexto mundial de erosión galopante de la política institucional, la frustración derivada del 'procés' culmina en Catalunya con la irrupción de una política montaraz como Orriols. Comparte con los impulsores del 'procés' el odio a España y una interpretación arbitraria y excluyente de la catalanidad que desdeña el legado de los grandes prohombres de la historia de Catalunya y el acervo de sus principales historiadores, empezando por el padre de la historiografía catalana y española moderna, Jaume Vicens Vives. Impresiona el desconocimiento sideral que Orriols y compañía, autoerigidos en representantes exclusivos y abusivos de la catalanidad, exhiben con relación a la historia de Catalunya y su persistente vocación de participar de las cosas de España.

Sin embargo, a pesar de su acendrada hispanofobia, Orriols ha conseguido granjearse simpatías antinatura entre algunos sectores de la prensa española de derechas, fascinados por su contundencia en la crítica contra las políticas migratorias de la izquierda. Por alguna extraña razón, algunos han decidido olvidar el hecho constatado de que Orriols detesta tanto al inmigrante subsahariano que entra en España de forma ilegal como al ciudadano de Andalucía o Murcia que -con todo el derecho del mundo- decide trasladarse a Catalunya para seguir con su vida en otra comunidad de su país. Deshagamos de una vez este entuerto: un andaluz no es un inmigrante en Catalunya. Esa equiparación perversa -e impensable, por ejemplo, entre regiones dentro de Francia o de Alemania- también la comparte Orriols con Puigdemont y Junqueras, aunque lo que más detestan todos ellos es al catalán que se siente español, es decir, a la inmensa mayoría de los catalanes. Que nadie se llame a engaño.

Odiar a España es odiar a Catalunya, y viceversa, porque Catalunya es parte constitutiva e indisociable de España. Decir que odias a España es tanto como reconocer que odias a la mayoría de los catalanes. Es, en puridad, una manifestación inequívoca de catalanofobia.