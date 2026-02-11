Huelga educativa en Catalunya

La huelga de docentes y también de los PAE (Personal de Atención Educativa) y de monitores en escuelas e institutos públicos de Catalunya se ha saldado con una amplísima participación y con una presencia muy notable en las manifestaciones y en otros actos de protesta en todo el territorio. Ha sido calificada como un éxito por los sindicatos convocantes, que avisan de una nueva tanda de movilizaciones a mediados de marzo, de no ser atendidas las prioridades que se reclaman.

Es un hecho cierto y comprobable que la situación en los centros docentes del país es preocupante, con múltiples aspectos que inciden en la calidad de la enseñanza y en la propia convivencia. La falta de recursos no es un problema de hoy, sino que se lleva arrastrando desde los conocidos recortes en educación. Además, a un tema recurrente como este se le suman otras circunstancias que han convertido a las aulas en un espacio cada día más complejo, con la llamada «matrícula viva» (la llegada con el curso iniciado de nuevos alumnos, muchos de ellos sin conocimientos básicos) y bajo el paradigma de la escuela inclusiva (más del 30% de los alumnos tienen «necesidades especiales»), con el agravante de plantillas descompensadas y con elevadas 'ratios', y con otros asuntos también candentes como el reciente macroproceso de estabilización.

La situación ha llegado a ser especialmente delicada y en el sector se palpa la sensación de que el profesorado está desbordado, como así ha quedado claro con la magnitud de la protesta. Entre las reivindicaciones que el propio conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha calificado en sede parlamentaria de “históricas”, se encuentran puntos estrictamente laborales (el aumento de sueldo y la mejora del complemento específico, con una subida reclamada del 25%) junto con otros que abogan por una mayor calidad del sistema, desde la reducción de los alumnos por clase hasta la inyección de recursos para la escuela inclusiva o la reducción de la burocracia administrativa en los centros y el consenso en torno al currículum educativo.

Por parte del Govern, la conselleria de Educació propone establecer vías de diálogo, en el marco de la mesa sectorial, con anuncios de mejoras en las condiciones laborales y más recursos, sin concretar y pendientes de la aprobación de los presupuestos, una condición indispensable para llegar a acuerdos con el profesorado.

En la huelga se mezclan reivindicaciones económicas con otras que hacen referencia a la función de los centros en un contexto adverso, con la necesidad de cubrir demandas no estrictamente docentes, como la pobreza infantil, presente también en las aulas, o la extrema diversidad del alumnado. Sin embargo, también conviene reclamar al profesorado una mayor responsabilidad, más allá de defensas corporativas que pueden llegar a ser contraproducentes para las inexcusables reformas. La autocrítica tendría que estar presente para revisar dogmas pedagógicos que se han mostrado inoperantes y para reflexionar sobre la incidencia de una protesta como esta en la vida cotidiana de las familias. La educación, como afirmaba Jacques Delors, es un tesoro, un valor a defender para el progreso social. En eso estamos de acuerdo y en la demanda de muchos más recursos. También en la necesidad de más diálogo constructivo y menos demagogia.