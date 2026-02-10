La verdad del teatro

Los personajes fueron convocados. La palabra, invocada. Y la luz se hizo en el Saló de Cent de Barcelona. Una luz con memoria de un mundo de velas, candilejas y lámparas de aceite. La misma que después brotó del gas y de la electricidad, la que sabrá encontrar nuevas formas de iluminar la verdad de los escenarios.

El Ayuntamiento de Barcelona entregó la Medalla de Oro a Daniel Martínez. La recibió el empresario teatral de éxito, pero el reconocimiento se extendía a una cadena infinita de personajes. Desde ese niño que llegó de Soria en 1954 y se instaló con sus padres en el Turó de la Peira, hasta el adolescente que digería bocadillos y películas en el cine del barrio o el joven que, en ese mismo local ya abandonado, participaba en una incipiente compañía teatral. El hombre que, junto a su mujer Amparo Martínez y sus ami­gos Jordi González y Ángel Torrecillas, fundó Focus hace 40 años. A partir de ese instante, los personajes no dejaron de multiplicarse.

El actor y director Josep Maria Pou glosó al homenajeado y le acompañaron en sus palabras “el rey Lear, el profesor de historia, el inspector, el capitán Ahab, Sócrates, Cicerón, el padre, una cabra y hasta un gigante”. Y los protagonistas que un día fueron acogidos por Pou llamaron a otros y la memoria de tantas palabras pronunciadas en los teatros de Focus resonó en el Saló de Cent. Personajes recreados a la luz de las antorchas de hace más de 2.000 años, otros que ya nacieron iluminados por los focos y muchos más que aspiran a ver la luz… ¿Y las sombras?

Jack Cade, el personaje creado por Shakespeare, también fue convocado por Martínez: “Un demagogo charlatán e insensato que, como un espejo, refleja a todos los demagogos de hoy”. Esos que pronuncian encantamientos imposibles, esos que “quieren reducir nuestras libertades”. El hombre que ha hecho brillar la escena en Barcelona habló del teatro como espacio de verdad y de honestidad, de palabra dada y de experiencia compartida. Una luz que, tozuda e immortal, se conjura para desnudar las mentiras de la sombras.