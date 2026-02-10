¿Por qué Barcelona es la mejor sede para la nueva Agencia Estatal de Salud Pública?

El pasado 17 de diciembre el Gobierno central hizo pública la apertura del procedimiento para seleccionar la ubicación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado su candidatura con el objetivo de que la capital catalana se convierta en sede del organismo. Barcelona es, sin duda, la mejor opción para acoger la AESAP.

La ciudad es la capital científica y tecnológica del Estado y el epicentro innovador y emprendedor del sur de Europa. Cuenta con un extraordinario ecosistema académico, científico y profesional especializado en salud pública. La nueva agencia estatal se beneficiaría de este capital humano, pero también de la excelencia de la red de centros de investigación y universitarios con los que ya cuenta la ciudad.

Uno de ellos es el Instituto de Salud Global de Barcelona, uno de los núcleos de investigación en salud pública más potentes de Europa. También destaca el Centro Cochrane Iberoamericano, establecido desde hace décadas en el Instituto de Investigación Sanitaria de Sant Pau.

Además, los programas de epidemiologia y salud pública del Hospital del Mar Research Institute (IMIM) y del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) - Instituto Catalán de Oncología (ICO) forman parte del tejido investigador que hace de Barcelona un potente epicentro científico.

En la capital catalana y su entorno próximo se ubican 21 grupos de investigación consolidados, que forman parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III, muchos en colaboración entre administraciones públicas y universidades.

Los programas de posgrado de las universidades catalanas destacan por su elevada competitividad. El máster oficial interuniversitario de Salud Pública, organizado conjuntamente por las universidades Pompeu Fabra y Autònoma de Barcelona, es un ejemplo de la sólida oferta académica de la ciudad en ciencias de la salud.

También hay que destacar el diploma de salud pública, acreditado por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el máster de salud planetaria de la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra.

La investigación y la formación de doctorado en salud pública es otra de nuestras fortalezas, como muestran las más de 120 tesis relacionadas con la salud pública defendidas en universidades catalanas el año pasado.

Cinco organizaciones presentes en la ciudad han sido reconocidas como centros colaboradores de la OMS, cubriendo ámbitos relevantes para la salud pública. A todo esto, se suma la oficina que la propia OMS tiene en el recinto del Hospital de Sant Pau.

Más allá de su fortaleza científica e investigadora, Barcelona goza de excelentes conexiones de transporte con las ciudades más relevantes en el campo de la salud pública internacional.

La candidatura de Barcelona cuenta, además, con un amplio consenso institucional, que se articula a través del apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y el Govern de la Generalitat. La sociedad civil y las entidades especializadas también han querido sumarse a la candidatura. Más de cincuenta entidades sanitarias, sociedades científicas, colegios profesionales, institutos de investigación y universidades han mostrado su apoyo a Barcelona.

El reconocimiento de la importancia de la salud pública en la ciudad tiene mucho que ver con la trayectoria histórica que Barcelona atesora en este campo. Hace 140 años, el alcalde Rius i Taulet impulsó la creación del Laboratorio Municipal para afrontar el problema de la rabia, inspirado en el ejemplo de Louis Pasteur en París. Ese laboratorio es el embrión de la actual Agència de Salut Pública de Barcelona, un organismo que lleva 40 años dedicado a garantizar la salud de la ciudadanía y evitar que las diferencias económicas entre territorios se traduzcan en desigualdades de salud.

Barcelona está viviendo una auténtica revolución científica y generando la concentración de talento más importante de su historia. Barcelona es la opción lógica y natural. Permitirá aprovechar sinergias y facilitar la labor de la futura agencia a través de colaboraciones con equipos de vanguardia, que harán posible potenciar la transferencia de conocimiento, la formación de profesionales y el desarrollo de proyectos innovadores, tanto en el ámbito español como europeo.

Marta Villanueva es concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad del Ayuntamiento de Barcelona.