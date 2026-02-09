22@: ciudad universitaria y viva en Barcelona
Una tarde cualquiera en el 22@, entre edificios que hasta hace poco albergaban fábricas, se cruzan grupos de estudiantes internacionales, profesionales en formación y startups locales. No es un campus al uso ni una zona de oficinas: es ambas cosas a la vez, y funciona. Esa vitalidad convive con un contexto urbano complejo. El parque de viviendas del barrio es uno de los más heterogéneos y desiguales de la ciudad, con precios elevados, baja densidad residencial, gran proporción de pisos turísticos y escasez de unidades asequibles, lo que genera tensiones y desafíos para la cohesión social.
El dinamismo del 22@ parece improvisado, pero responde a un modelo que ha combinado innovación, educación y vida urbana. La reutilización del patrimonio industrial y la integración de espacios verdes ofrecen, además, un ejemplo de sostenibilidad que no todas las ciudades logran combinar con dinamismo académico y profesional.
El distrito tecnológico, sin embargo, se enfrenta a retos relevantes. La concentración de centros educativos ejerce presión sobre los servicios urbanos, lo que recuerda que incluso los modelos más exitosos requieren atención al tejido social. Algunos vecinos lamentan que las calles se vacían al atardecer y reclaman viviendas asequibles.
Lejos de ser un contrasentido, estas tensiones no disminuyen el valor del 22@. La convivencia de empresas, estudiantes y universidades demuestra que se puede aprender, enseñar y trabajar al mismo tiempo, mientras se construye la ciudad sin perder su pulso ni su identidad. Ello debe ir acompañado de políticas que fomenten la cohesión social, la vivienda asequible y la planificación urbana inclusiva. Iniciativas como el rescate de terrenos vacíos para edificar 700 pisos protegidos muestran que es posible conjugar crecimiento urbano con equidad.
¿Será capaz Barcelona de consolidar el 22@ como un espacio en el que la innovación trascienda el ámbito universitario y se integre plenamente en la vida cotidiana de la ciudad?
Suscríbete para seguir leyendo
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate