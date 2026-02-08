No valió la pena

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d) y el candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco (c), durante la clausura de un acto de campaña en Cuarte de Huerva, Zaragoza, Aragón (España). / Ramón Comet - Europa Press

Valió la pena, la canción de Marc Anthony, no se convertirá en un himno del PP. Jorge Azcón convocó elecciones para no depender de Vox y salió de las urnas más atado a los de Abascal de lo que había entrado. La historia de Extremadura se repite.

El resultado del PP debe ser motivo de inquietud para Feijóo porque los populares han bajado, aunque, sin duda, la gobernanza de Azcón había sido notable con la captación de centenares de millones en forma de inversión en centros de datos y la ampliación de la actividad automovilística en Figueruelas.

El PP no puede encontrar consuelo en que el PSOE haya repetido su peor resultado histórico ni en que Podemos haya desparecido. Es más, su mal menor era poder lograr la investidura con la abstención de Vox, en la segunda votación de la investidura, pero esa tesitura tampoco se ha dado.

Vox se convierte en el ganador de la noche y es la peor pesadilla para el PP a la vez que deja de ser un comodín para el PSOE para desgastar a los de Feijóo. Si bien, históricamente, Podemos, Sumar, IU y las otras marcas a la izquierda del PSOE son un uno fijo en la quiniela de apoyos a la investidura de los candidatos socialistas, en el caso de Vox no se puede dar por sentado el apoyo al PP.

El objetivo de Abascal no es el mismo que el de Yolanda Díaz. El líder de Vox no quiere ser una muleta de Génova. En Bambú -sede central de Vox- aspiran a substituir al PP como han hecho sus formaciones homólogas en Francia, Italia y otros tantos países europeos… y si no, en el peor de los casos, y como estadio intermedio, lograr lo mismo que AfD en Alemania y desbancar a los socialistas en el segundo lugar a nivel nacional.

Dicen que Aragón es el Ohio español, por aquello de que vota igual que el conjunto de España. Pues bien, la tierra de Goya y de Buñuel le ha dado a la derecha un 52,6%. Sánchez se podrá consolar con que su Titanic, comandado por Pilar Alegría, ha naufragado y que lo ha hecho con cierta elegancia, aunque no debe olvidar que, a fin de cuentas, se ha hundido igual.