Un negroni, un señor ocupa y unas perdices privadas

El empresario y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición (ACGN), Carles Vilarrubí, fallecido el pasado 28 de diciembre, hubiera disfrutado en la primera comida de caza que la corporación ha celebrado en su ausencia. Y lo hubiera hecho por diversos motivos.

El primero, porque su sucesor, Joan Font, es uno de sus amigos; pero de esos amigos que no le olvidarán nunca. “Hoy debería ser un día feliz, pero no lo estoy porque me siento como un ocupa y me siento vacío. Carles era mi amigo, mi hermano mayor, mi maestro y mi presidente”, declaró, micrófono en mano y visiblemente emocionado, antes de iniciarse la comida.

El segundo motivo, porque el nivel de convocatoria fue el mismo que cuando era el propio Vilarrubí quien organizaba el encuentro. El tercero, porque se mantuvo la puntualidad que siempre exigía quien también fue vicepresidente del Barça. El cuarto, porque las perdices que se degustaron, procedentes de la finca La Alquería, propiedad del propio Vilarrubí y de su esposa, Sol Daurella, estaban exquisitas. Y el quinto motivo, aunque podría citar muchos más, porque todos los presentes brindaron en su honor con uno de sus cócteles favoritos: el clásico italiano negroni, un combinado que destaca por su equilibrio amargo-dulce, su color rubí y que preparaba a la perfección.

Pues sí, en el restaurante La Venta, de Lluís Vinyes (también presente en la mesa presidencial), se reunió buena parte de la sociedad civil catalana, además de políticos, empresarios y periodistas. Desde el expresident Artur Mas hasta el exconseller de economía Jaume Giró —ambos amigos personales de Carles Vilarrubí—, pasando por el exconseller de Presidència Francesc Homs. Por cierto, Jaume Giró, que llegó a ser vicepresidente del Barça 'in pectore', seguirá las próximas elecciones del club desde lejos. Como un socio más. Me lo confirmó él mismo, desmintiendo así cualquier rumor, al tiempo que afirmaba: “Seguro que Carles estaría hoy muy feliz viendo cómo le recordamos: no con la tristeza de la pérdida, sino con la alegría de la vida que representa una comida con buena compañía”.

Estaba también el actor Carles Sans, miembro de la peña gastronómica 16 Fetges y que triunfa ahora con lo que asegura que será su último espectáculo, '¡Por fin me voy!', aunque ya nadie le cree… Tampoco se lo perdieron los periodistas Antoni Bassas, Helena García Melero, Pau Arenós y Jordi Basté. Fue allí donde Basté recibió la triste noticia del fallecimiento de quien fue el primer director de RAC1 y profesional estimado, Eduard Sallent. Jordi me cuenta que la entrevista a Jaume Roures que pronto se emitirá en su programa 'Pla Seqüència', de La2Cat, dará mucho que hablar.

El actor Carles Sans junto al periodista Jordi Basté en la comida de caza / J. V.

No faltó la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ni Paco de la Rosa, de Torelló Viticultors, que elabora uno de los mejores espumosos de este país. Los Torelló, en un gesto que les honra, acogieron en la finca familiar a los heridos por el accidente de tren ocurrido hace unas semanas en Gelida.

Quien fuera presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, demostró un alto conocimiento gastronómico en conversación con el director del restaurante Windsor, Joan Junyent, y el chef David Rodríguez. Ramon Agenjo, de Damm y presidente de Barcelona Global y del equipo de fútbol de la Fundación Damm, demostró de nuevo que sabe de todo, aunque él insista en que de fútbol no tiene ni idea. Lo digo porque explicó a la perfección cómo se habían confeccionado los dos platos que se degustaron: cazuela de arroz de perdiz y lomo de corzo con salsa de trufa y foie.

Vimos también a la empresaria hotelera y presidenta de Fidem, Cristina Cabañas, quien ahora también es secretaria general de la ACGN; a las vicepresidentas Carme Ruscalleda y Rosa Mayordomo; y a Josep Maria Sancliments, Ignacio García Nieto, Ángel Quemada, Valentí Roqueta y los chefs Hermanos Torres y Òscar Manresa.

En fin: dentro de la pena, la jornada gastronómica de caza de la Academia fue un nuevo éxito atribuible a la fuerza de Vilarrubí. No obstante, a partir de ahora, Carles puede descansar tranquilo. Su trabajo tendrá continuidad. La eficaz directora de la ACGN, Cristina Vázquez, la nueva junta directiva y su sucesor mantendrán el pabellón bien alto. Joan Font es una persona inteligente, preparada y trabajadora, pero, sobre todo, buena gente. La Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición continúa en buenas manos.