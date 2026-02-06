Quince horas en urgencias

Como mucha gente, últimamente he dedicado unas horas de mi vida a mirar a una serie de HBO: 'The Pitt'. Primera temporada. 'The Pitt' es el nombre que recibe un hospital público de Pittsburgh, en Estados Unidos, y la serie muestra lo que ocurre durante una jornada de 15 horas —una por episodio— en su sala de urgencias. No es una idea muy original. Junto a abogados y detectives, los médicos forman la Santísima Trinidad de las series dramáticas americanas, y de hecho el protagonista de 'The Pitt', Noah Wyle, ya aparecía junto a George Clooney en la histórica 'Urgencias'. En este caso, lo nuevo y sorprendente es la mirada, más hiperrealista. La vida privada de los médicos con sus conflictos amorosos solo se intuye y lo que domina son los casos médicos que se encuentran al atender a sus pacientes. Todo es más crudo y directo, más en un primer plano, y tan pronto asistimos al parto milagroso de un bebé como al intento fatal de reanimar a una niña que se ha ahogado en la piscina, o nos sorprende la violencia de un ciudadano dolorido que desde hace horas está en la sala de espera.

El ritmo trepidante con el que se combinan las escenas y el atractivo de unos personajes bien definidos crea adicción, y no puedes dejar de saber qué va a pasar. Algo que es un problema, porque hace poco HBO estrenó la segunda temporada de 'The Pitt', pero la va sirviendo a pequeños sorbos. Años atrás, cuando las plataformas empezaron a dominar la ficción televisiva, lo normal era que te ofrecieran la temporada entera. Ahora, sin embargo, la mayoría han vuelto a la fórmula de antes y cuelgan un capítulo por semana, supongo que para alargar la suscripción de sus clientes. Termina el episodio y nos deja en vilo. Los que crecimos mirando series en televisión, revivimos ese ritmo pausado del siglo XX, cuando tenías siete días para comentar un giro de la trama, olvidarte de ello y de nuevo imaginar qué ocurriría. Ahora, con 'The Pitt', he optado por una alternativa: esperaré a tener la segunda temporada entera y entonces me tragaré todos los episodios en un fin de semana. Una cosa es el pan de cada día, y otra ese paquete de patatas chips que no puedes dejar de comer.