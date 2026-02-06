Yo también quiero ser Zapatero

Ser socialista en España es una profesión que rinde, eso lo sabía yo desde que veo cada verano a Felipe González fumándose habanos en la popa de un yate, imagino que de su propiedad, aquellos y este. Me ha confirmado esa impresión la noticia de que Zapatero, aquel tipo que parecía lelo, ha estado cobrando 75.000 euros anuales durante seis años, por labores de “consultoría”. Uno ya tiene ganas de que se jubile Pedro Sánchez para conocer de qué manera amasa la fortuna que le corresponde por haber sido un presidente socialista, algún consejo de administración o asesoría le va a caer, aquí el que no corre, vuela (ya sé que Aznar tampoco vive precisamente de lo que se saca cantando en el metro, cómo iba a cantar si no vocaliza ni hablando, pero por lo menos no se denomina socialista a sí mismo).

Mucha consultoría ha de ser la que proporciona en total 450.000 pavos, yo consulto la hora de vez en cuando, mirando de reojo a una esquina de la pantalla del ordenador, y me sale bastante más barato. El empresario que le pagaba esa calderilla a Zapatero ha sido detenido por chanchullos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, lo cual dice mucho de su visión empresarial. Seguro que pensó en contratar a Zapatero cuando, ejerciendo este todavía de presidente, soltó aquello de “la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”, o lo de que en el futuro quería ser “supervisor de nubes”, frases que, además de reflejar con precisión la capacidad intelectual de quien llegó a dirigir un país, ya apuntaban a un porvenir relacionado con el cielo y la aviación.

Uno de los informes elaborados tenía como tema la “situación geopolítica mundial”, nótese que, a la hora de informar, el expresidente va a lo grande, y eso que solicitar a Zapatero un informe sobre la situación geopolítica mundial es como solicitárselo a mi señora madre, pero él, encantado, porque cuanto mayor sea la ambición de un informe, más fácil es hacerlo. Uno realiza un estudio sobre la cesta de la compra de una familia en la Girona de 2026 y, de tan concreto, seguro que alguien encuentra errores, en cambio, un análisis sobre la situación geopolítica mundial es del todo irrebatible, a ver quién es el guapo que lo refuta, ponga lo que ponga en sus páginas. Y lo fácil que es escribirlo.

-Oiga, Zapatero, su estudio sobre el nuevo orden mundial tiene solo cinco palabras.

- Ya, pero menudas palabras: “La situación mundial está chunga”. ¿Para qué escribir más, si nadie se lo va a leer?

- Tiene usted razón, don José Luis, aquí tiene sus 75.000 del ala.

Zapatero no se ha molestado en negar esos ingresos. ¿Para qué? Sus votantes están tan convencidos como él de que ser socialista es eso, no sé cómo será en otros países, pero en España las cosas funcionan así. En los congresos de la Internacional Socialista -si es que tal cosa sigue existiendo- todos miran con envidia a los representantes españoles, y les preguntan cómo se las arreglan para que los militantes de base no solo no les corran a gorrazos, sino que los sigan votando. Hay que ser español para comprender esas cosas.

Voy a hacerme socialista, que tal como está la economía, para encarar la vejez más vale no fiarse de las pensiones. De joven ya me afilié a un partido, ni más ni menos que a ERC, pero por aquel entonces yo todavía creía en las causas nobles, lo hice de todo corazón, para ver si me llevaba al huerto a la secretaria que recibía a los nuevos militantes (vano intento, debo confesar). Con la edad uno va abandonando aquellos loables ideales y se apunta al pragmatismo, y para eso, nada como el PSOE. No sé si llego a tiempo de sacarme el carné, a mí también me gustaría pasar el verano consultoreando desde una hamaca, o tumbado en la popa de un yate, si hace falta me comprometo a empezar a fumar, en caso de que los habanos sean requisito 'sine qua non' para disfrutar de una embarcación en propiedad. Si no llego a presidente socialista (no suele haber muchas vacantes), por lo menos a ministro, que también terminan casi todos colocados en consejos de administración, supongo que asesorando, que es lo suyo. A mí también se me da bien asesorar, por lo menos tan bien como a Zapatero, eso seguro.