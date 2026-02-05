Antoni Serra Ramoneda, rigor y vocación de servicio

La muerte de Antoni Serra Ramoneda a los 92 años cierra la trayectoria de una de las figuras más relevantes de la economía catalana de las últimas décadas. Economista, catedrático, rector, presidente de una gran caja de ahorros e intelectual comprometido con el país, Serra Ramoneda combinó siempre el rigor académico con una clara vocación de servicio público.

Procedente de una familia de industriales del textil de l'Ametlla de Merola (Bages), formó parte del equipo fundador de la Universitat Autònoma de Barcelona y fue rector entre 1980 y 1985, en un momento clave de consolidación institucional. Aquellos años fueron determinantes: bajo su mandato, la UAB aprobó los primeros estatutos y se convirtió en la primera universidad del Estado en hacerlo, a la vez que se planificaba de manera integral el conjunto del campus. Antes y después del rectorado, ejerció responsabilidades académicas relevantes como decano y presidente de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El paso al mundo financiero se produjo en 1984, cuando asumió la presidencia de Caixa Catalunya, cargo que ocupó durante 21 años. Llegó con la voluntad de modernizar la entidad y preservar el espíritu de caja de ahorros, en un contexto de profundos cambios del sistema financiero. Los últimos años de las cajas fueron complejos y Serra Ramoneda no escondió nunca que, con el paso del tiempo, había decisiones que habría hecho diferente. Esta capacidad de autocrítica, poco habitual, formaba parte de su talante intelectual: crítico y reflexivo.

Fue autor de numerosos libros y artículos sobre empresa y finanzas, así como de obras de carácter más personal, donde combinaba memoria, análisis y espíritu crítico. También recibió importantes reconocimientos, como la Creu de Sant Jordi, la Medalla Narcís Monturiol, distinciones francesas de la Orden del Mérito Nacional y, en 2024, el doctorado honoris causa por la Universitat de les Illes Balears. El Col·legi d'Economistes de Catalunya lo distinguió como colegiado de mérito, en reconocimiento a una trayectoria profesional y académica ejemplar.

Más allá de los cargos, muchos lo recordaremos por su estilo personal: discreto, irónico y elegante. Doy fe con una anécdota que lo retrata bien. Cuando Enric Argullol era rector de la UPF, lo invitó a comer al rectorado. En aquellos años, Serra Ramoneda presidía Caixa Catalunya, muy vinculada en la universidad, y los presupuestos iban justos; intentábamos, como tantas veces, sumar complicidades con empresas relevantes. El plato principal llegó cubierto con una tapa de servicio muy elegante. Al levantarla, apareció un sencillo bocadillo. Antoni Serra Ramoneda sonrió y, con aquel humor fino, casi inglés, dijo: «Un plato que refleja fielmente el estado de las cuentas, con mucha dignidad.» La frase, dicha sin ninguna sombra de ironía amarga, resume bien su manera de entender las instituciones: realismo, austeridad y respeto.

Su legado académico también tiene continuidad generacional. Su hijo Daniel, es actualmente director del Departament de Economia i Empresa de la UPF, una muestra más de la vinculación profunda de la familia con la universidad y la economía. Con su muerte desaparece una voz autorizada, pero también un hombre que supo combinar conocimiento, responsabilidad y humanidad. Su recuerdo perdurará en las instituciones que ayudó a construir y en la memoria de todos los que lo hemos tratado.