Arte, cultura y negocio con visión europea

Exposición de fotos de Jordi Barón de pisos señoriales vacíos de Barcelona en la Galeria de Arte Artur Ramon. / FERRAN NADEU / EPC

El arte y la cultura en juego. Los negocios y la economía que dependen de ello, también.

Todo el apoyo, de forma absoluta, a la huelga de galeristas. Por dos motivos: uno a nivel legal y el otro fiscal. De entrada, este sector está regulado como lujo. Aquí radica el error de base. Al considerarse lujo se le está cobrando un 21% de IVA.

¿Cómo es posible que el arte y la cultura se consideren un lujo? Las galerías nos ofrecen un servicio completamente gratuito a la ciudadanía: puertas abiertas siempre a cualquier persona que entre. La cultura, lo que está haciendo especialmente, es construir un pilar fundamental por el desarrollo humano: impactando directamente en el bienestar; mejorando la salud mental y emocional, tan necesarias hoy en día; y generando momentos de reflexión y felicidad, siendo una herramienta poderosa para la educación, la sensibilización, el diálogo intercultural y el desarrollo de competencias socioemocionales. Tiene que llegar a todas las personas: no dejemos a nadie atrás.

Tenemos que ser competitivos y la equidad económica fiscal brilla por ausencia. Formamos parte de Europa, donde los diversos países de la Unión tienen claro que arte y cultura, englobando a las galerías, no son ningún lujo. Por lo tanto, el impuesto es de entre el 3% y el 7%.

Ante las cifras aplicadas a venta y negocio, comparando con sus competidores internacionales, que nuestros galeristas estén haciendo esta reivindicación que lleva un recorrido histórico detrás, es de ley.

¿Por qué? Porque en el momento en que ellos venden, y más cuando están vendiendo en ferias internacionales, lo que pasa es que el consumidor final, que este sí que es quien paga, no como cuando vamos a una galería, si uno le vende a un 3% y el de aquí a un 21%, lógicamente comprará a quien le cobra el precio más bajo. Quedando los de aquí fuera de precio de mercado.

A nivel de ventas se trata de un mercado no lineal. Negocio de riesgo, al no existir un goteo de venta mensual con las consecuentes entradas económicas que se derivan, ni previsión cerrada ni segura, trimestral o anual. Obligando al galerista a ser brillante en la distribución de la entrada económica generada por una venta, para cubrir los gastos generados anuales y ganarse la vida.

Es un negocio imprevisible. Más allá de la celebración de ferias profesionales con compradores expertos, donde nuestros galeristas pierden empuje competitivo con la imposición del IVA respecto a los de fuera del Estado español.

Este cambio fiscal tiene que ser ya. La reivindicación se ha pedido desde hace mucho tiempo, sin ningún fruto. Ha llegado el momento de una huelga, de decir que no solo no trabajaremos, sino que ni siquiera cederemos las obras, a ver si abrimos los ojos. Porque las obras de los galeristas son cedidas a museos y empresas sin coste.

Hablamos de cultura. En otros ámbitos, como teatro, cine o música, también tuvieron que luchar y se bajaron los impuestos.

Por coherencia, justicia social, equidad y democracia tenemos que ir todos con las mismas reglas. Y formando parte de la Unión Europea estamos regidos por los mismos derechos. Aplíquenlos, por favor.