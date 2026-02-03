Jesús se echó a llorar

En 'Z', la famosa película de Costa-Gravas sobre el asesinato de Grigoris Lambrakis, el líder de izquierdas que muere por culpa de un complot de la extrema derecha, la policía y las altas instancias del Estado, hay un personaje clave: el juez. Interpretado por Jean-Louis Trintignant, carece de una connotación ideológica acentuada. Solo tiene intención de descubrir la verdad. Este “solo” se acaba convirtiendo en una indagación escrupulosa a pesar de todos los obstáculos y logra demostrar que lo que parecía un accidente es una trama urdida por fuerzas oscuras que, al final de la película, ganarán la partida con el golpe de Estado de los coroneles griegos. Antes, sin embargo, el juez ha logrado que el sistema tiemble, solo con la insistencia civil, con el valor supremo de la justicia por encima del poder. Un juez íntegro que cree en su trabajo imparcial.

He pensado en ello a raíz del auto del juez de distrito de Texas, Fred Biery, con el que concede la libertad a Adrián Conejo y a su hijo Liam, ese niño que desgraciadamente se convirtió en símbolo de la represión de la policía aduanera de Donald Trump, el niño con un gorro azul celeste de conejito y una mochila de Spiderman que fue detenido delante de su casa y deportado a un centro de inmigración de San Antonio.

Como ocurría en 'Z', el juez no es, en principio ningún héroe. Simplemente pone sobre la mesa evidencias de orden moral que trastocan el relato del terror. La resolución firmada por Biery es corta y taxativa, solo tres páginas, rellena, eso sí, de referencias explícitas e implícitas y con un final emotivo, demoledor, que sobrepasa la justicia de los hombres y se acerca, como decía Carner, al “maternal desvelo del manjar blanco, las manzanas y la miel". Es decir, de las cosas sencillas, diáfanas, intocables.

De hecho, las argumentaciones estrictamente jurídicas son laterales. En el cuerpo del auto existe una decidida, enérgica defensa de la Constitución americana y de la Cuarta Enmienda (un “molesto inconveniente”, escribe con ironía), que defiende el derecho a la seguridad de las personas contra detenciones y registros arbitrarios. Y cita el alegato de Thomas Jefferson contra el autoritarismo, un escrito de hace casi dos siglos que es hoy más vigente que nunca: funcionarios que acosan a los ciudadanos, ejércitos que actúan al margen de la ley. Y el juez concluye: "Nosotros, el pueblo, escuchamos los ecos de aquella historia". El Estado de derecho es violado porque los hay que "imponen la crueldad en la búsqueda de una pérfida sed de poder sin límites", una declaración que es una auténtica carga de profundidad contra "la falta de decencia" de la administración Trump.

El juez Biery, que no es ningún santo inmaculado, termina su escrito con otras dos citas, de los Evangelios de Mateo y de Juan. “Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí”: Y "Jesús se echó a llorar”, extraída del capítulo donde se narra la resurrección de Lázaro. Y cierra la resolución, de manera singular, insospechada, sorprendente, no con palabras, sino con la foto de Liam Conejo con el gorro azul celeste de conejito.