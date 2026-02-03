Fernando Esteso, el primer feminista

Más allá de que el pasado sea un país extranjero donde las cosas se hacen de otra manera, Fernando Esteso no solo no fue machista, sino que fue feminista y un avanzado en la lucha contra la discriminación. 'La Ramona', su inmortal tema, es un canto al amor lejos de los estereotipos, fíjense cómo la letra, después de proclamar que la Ramona es la más gorda de las mozas de su pueblo, grita desaforadamente “¡Ramona, te quiero!”, y no solo una vez, sino que insiste en proclamar este amor hasta convertirlo en estribillo de la canción. Esteso demostró que el amor, cuando es puro, nada tiene que ver con el aspecto físico, y de paso creó un alegato contra la gordofobia 'avant la lettre'. Feminista y, por si fuera poco, pionero en los derechos de las minorías.

La moza más gorda del pueblo debía llamarse por fuerza Ramona, nombre rotundo que evoca redondeces, lorzas y faja con cierre de seguridad, ahí demostró Esteso su conocimiento del tema. Elogió la gordura mucho antes de que lo hiciera Gurruchaga, pero además este se limitó a cantar que a los hombres nos gustan muy muy gordas, mientras que Esteso se confesaba enamorado de una obesa, la diferencia no es poca, es la que existe entre un simple capricho y el amor. Fernando Esteso acabó con los prejuicios en unos años en que las modelos eran casi anoréxicas, musicando la historia de un amor puro que no sabía de quilos ni de volúmenes ni de perímetros.

Cierto que la letra asegura que el trasero de Ramona es como un pandero, pero eso, lejos de ser un insulto, es un elogio, y es que otra de las virtudes de Esteso era ser un melómano empedernido, y quiso situar ahí un instrumento musical como homenaje a su amor. Al fin y al cabo, mejor un pandero que el órgano de una catedral, que además no rima.

No es casual que 'La Ramona' esté considerada la canción de amor más hermosa de todos los tiempos, igualada con 'Ne me quitte pas', de Jacques Brel. La del francobelga servía para bailar agarrados, que no es poco, y la del aragonés les servía a quienes no habían encontrado pareja de baile para saltar y brincar en la pista como gañanes. Además de ser los mayores himnos al amor compuestos por el hombre, se complementaban.

Irene Montero debería organizar el homenaje -tal vez de Estado- que merece quien cantó al amor huyendo de cosificaciones, antes incluso que se inventara la palabra. Aprovechando que se la tiene jurada a Suárez, podría bautizar como Barajas-Fernando Esteso al aeropuerto de Madrid.