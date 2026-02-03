La crisis de Höfner y la economía multivariable

La economía es una ciencia social y por ello nada exacta. Dependiente de múltiples elementos que inciden en ella. Hace algunas semanas, una empresa alemana sufre en silencio las consecuencias de esa economía multivariable; una coyuntura internacional inquietante, las incertidumbres normativas y los cambios geostratégicos imperantes. Se trata de Höfner, la marca de instrumentos musicales alemán célebre por ser el fabricante del bajo preferido de Paul McCartney y The Beatles.

El caso es que Höfner se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras declararse en concurso de acreedores ante el Tribunal de Insolvencia de Fürth. La empresa asegura que continúa su actividad, pero algunos de sus instrumentos ya están agotados en comercios de referencia como Thomann. La firma debe ahora replantear sus estrategias.

Un Höfner de Paul McCartney vendido en una subasta. / AP

Fuentes de la empresa explican a EL PERIÓDICO que la facturación llegó el pasado año a aproximadamente 6,5 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 65% correspondió a la exportación. Y ahí está el meollo del asunto. Explican que "el negocio de exportación, en particular, se ha debilitado significativamente, en parte como resultado de los cambios en las condiciones aduaneras y la política aduanera estadounidense. Además, la demanda mundial de instrumentos musicales ha disminuido significativamente debido a la tensa situación económica general".

Guerras, amenaza geoestratégica rusa, encarecimiento arancelario, crisis de consumo. Una marca histórica y tradicional no ha sabido adaptarse. Cierto que pasó a fabricar en países con mano de obra más barata, también China, pero eso no ha sido suficiente. Pese a tener 130 años de historia como fabricante debe replantear que vender y a quien. Y donde fabricarlo.

Marcas, segmentación y fabricación en Asia

Otras firmas de instrumentos musicales de renombre como Gibson pasaron también por momentos apurados en el pasado al introducir cambios en sus instrumentos, especialmente de tipo tecnológico, que no fueron aceptados por sus clientes fieles. En su caso, la pandemia sirvió para reactivar las ventas (los consumidores en casa se acordaron de la música) y descubrir que lo que valía más era la historia y la tradición. Al final fue clave dotar de valores intangibles a sus productos y minimizar la modernización o incorporación de tecnología rompedora en ellos. Y los precios subieron un 50%. Afinadores automáticos o electrónicas excesivas fueron sustituidos por estrategias de hipersegmentación y clarificación de gamas. Esa estrategia y la diversificación de marcas ha sido seguida por los líderes del sector de construcción de guitarras y bajos, como Gibson, Fender o PRS. Fabricación en México, Indonesia o China para gamas medias y bajas, y producción en EEUU para productos de alta gama o de encargo. En ese planteamiento podría entrar Höfner para sobrevivir, con una gama más fiel a sus orígenes.

Como otras empresas en dificultades, en el caso de Höfner la disminución de las ventas generó un déficit de financiación que no pudo subsanarse a corto plazo. Para asegurar el futuro a largo plazo de la empresa e implementar de forma coherente la estrategia de reestructuración, la dirección ha decidido declararse en concurso de acreedores y ganar tiempo. "Este paso era necesario para abrir perspectivas realistas para el futuro de la empresa. Nuestro objetivo es trabajar con un socio sólido para situar a la marca Höfner de cara al futuro y asegurar las operaciones comerciales y los puestos de trabajo a largo plazo", explicaba Klaus Schöller, director general de la empresa. Alguna enseña del norte de Europa podría estar interesada en aliarse con Höfner, pero cualquier opción es posible, incluso de China.

"Nuestro principal objetivo es estabilizar las operaciones comerciales de Karl Höfner. Junto con las partes implicadas en el procedimiento, llevaremos a cabo negociaciones para examinar todas las opciones de reorganización y encontrar inversores que aseguren el futuro a largo plazo de la empresa in situ", declaró el administrador concursal provisional, Hubert Ampferl, en un comunicado.

Los salarios de los empleados (un total de 53) de los meses de diciembre a febrero están garantizados por los pagos por insolvencia de la Agencia Federal de Empleo. Al cubrir los costes salariales, el procedimiento concursal ofrece condiciones económicas especiales para la continuación de las operaciones en los próximos meses, lo que refuerza las perspectivas de éxito de las medidas de reestructuración ya iniciadas, explica la empresa.

Coyuntura e implicaciones empresariales

El caso de Höfner ejemplifica de manera diáfana de que manera las políticas y el comportamiento del consumidor adaptándose a esas circunstancias inciden en las empresas. La capacidad de cambio de estas es fundamental para capear situaciones cambiantes, anticiparse al futuro y aprovechar las fortalezas disponibles ante las incertidumbres e imponderables que las rodean.

El caso Höfner sirve para ilustrar de qué manera la guerra en Ucrania, la desesperante situación de Gaza, la amenaza de Rusia a la OTAN, el auge de China y las amenazas continuas de Trump sirven para fomentar el desasosiego de los consumidores y hacer que sus pautas de consumo cambien. Las empresas sufren las consecuencias y la sociedad en su conjunto también. Por ejemplo, los consumidores estadounidenses dejan de comprar instrumentos musicales alemanes, mientras los alemanes deciden no comprar tantos automóviles Tesla.

Sin previsión de bajada de tipos

Romain Aumond, estratega de Natixis IM Solutions, plataforma especializada en el desarrollo de soluciones de inversión personalizadas y servicios de consultoría, orientada a inversores institucionales y patrimoniales, dibuja claramente cómo la situación actual puede afectar a las empresas exportadoras europeas. En su opinión, el BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés este año. El fortalecimiento del euro, la relajación de las presiones salariales y los bajos precios de las materias primas energéticas descartan una bajada de tipos que ayudaría a las firmas exportadoras. Ese es un punto negativo para las firmas exportadoras. Por otra parte, Aumond concluye: "Las encuestas sobre el acceso al crédito de los hogares y las empresas muestran un reciente resurgimiento de la tensión, en un contexto en el que algunos estados continúan con una expansión fiscal masiva destinada a estimular el crecimiento en 2026. Creemos que estos tipos de interés a largo plazo son una de las razones por las que el BCE podría considerar la posibilidad de detener gradualmente la reducción cuantitativa de su balance, dando así a los gobiernos y a las empresas la libertad de invertir en la soberanía industrial y tecnológica que la zona euro claramente necesita". Quizá no todo esté perdido para las empresas como Höfner.