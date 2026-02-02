Cazar jabalíes 365 días: una solución urgente, no un pasatiempo

Catalunya se ha llenado de jabalíes y no por un fallo de la naturaleza. La culpa es humana. Decisiones urbanísticas, agrícolas y políticas han hecho que sus números crezcan hasta desbordar los espacios naturales y expandir la peste porcina africana. Esto exige soluciones urgentes. Cazar jabalíes durante todo el año es una de ellas y la Generalitat la ha puesto sobre la mesa, por muy nociva e incómoda que nos resulte esta actividad como forma de ocio, como tradición y como cultura. Pero ignorar que hoy la gestión del problema requiere permitir la caza sería otra forma de irresponsabilidad.

Apoyar esta medida -que solo se aplicará en caso de daños y con el método de la espera, sin batidas en los bosques-, no implica celebrarla. Significa aceptarla como un recurso estrictamente excepcional y bajo control público para proteger a la ciudadanía, porque otras estrategias han fracasado. Debe hacerse con objetivos claros de gestión, no de recreo, para volver a la cifra de animales que existía en 2010. Al mismo tiempo, es necesario explorar con la misma urgencia otras iniciativas, como el control de la reproducción -con el coto a las basuras- y la reubicación de ejemplares. También es clave implementar acciones preventivas urbanísticas y agrícolas, como la instalación de barreras físicas en zonas residenciales, parques urbanos y zonas de riesgo agrícola. Asimismo, es recomendable proteger y rotar cultivos para reducir su atracción hacia los animales. Además, la coordinación entre administraciones, el seguimiento sanitario y la educación ciudadana son imprescindibles. Ninguna de estas acciones es perfecta ni de aplicación inmediata, pero juntas permiten reducir los riesgos, proteger la salud pública y disminuir la presión sobre la fauna sin depender únicamente de la caza.

Reconocer estas opciones no debilita la decisión de permitir la caza todo el año; al contrario, la enmarca, recordándonos que cada elección conlleva compromisos y responsabilidades. Gobernar significa a veces decidir entre opciones imperfectas, pero, con criterio y respeto, se puede minimizar el daño y actuar con responsabilidad