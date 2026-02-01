Cloud Dancer que equivale a un blanco neutro será el color de 2026, según el sistema de colores de Pantone, que cada año presenta el tono que regirá las tendencias / EFE

Las cosas claras. Sin rodeos. Luces y sombras. Las cosas claras y el chocolate espeso. El blanco sobre negro, hoy, se convierte en una necesidad. Una cuestión de supervivencia mental. Es aquello que queda claro cuando ya no hay duda.

Vivimos rodeados de ruido: visual, informativo, emocional. Cada día se nos piden respuestas, opiniones, reacciones inmediatas. Un exceso constante. Todo es intenso, estridente, acelerado. Y en este paisaje, el blanco aparece como un gesto casi radical: no suma, resta. Y al restar, ordena.

Quizá por eso no me extraña que el blanco vuelva. Que reaparezca. Que nos interpele sin gritar.

Pantone, como cada año, elige un color. Colores, como personas, hay infinitos. Este año, precisamente, pone el foco en el blanco: el color de 2026 es el Cloud Dancer (PANTONE 11-4201). Y quizá no sea casualidad. Quizá el blanco vuelve porque lo necesitamos.

Y quizá el primer blanco que necesitamos es el de dejar la mente en blanco. No decidir en caliente. No correr. Hacer una pausa de vez en cuando. Eso, tan simple, puede ser un acto de rebeldía. Incluso de resistencia.

El blanco no es vacío. Es punto de partida. Es pausa. Es espacio abierto. Pero al blanco no siempre se llega de inmediato. A veces hay que pasar por los grises. Por la duda. Por el matiz. Por el cansancio. No todo es blanco o negro. Precisamente por eso, el blanco a menudo se convierte en un lugar de destino.

Pienso en el blanco de la nieve. Cuando cae, el mundo parece contener la respiración: los sonidos se atenúan, los límites se borran, el paisaje se vuelve más lento.

O el blanco de una hoja en blanco. El de comienzos de año. El de un proyecto que apenas empieza. Da respeto, sí. Pero también es una promesa: no hay nada escrito, y eso significa que todo es posible. El blanco no juzga. Espera.

Y están, también, los blancos que no buscamos: quedarse en blanco en una reunión, ante una pregunta inesperada, en medio de una decisión importante. Nos han enseñado que quedarse en blanco es un error. Pero quizá sea, simplemente, un instante de silencio necesario. Un vacío breve antes de recomponerse.

Después están los blancos simbólicos. Los que cargan cultura encima: no son inocentes, pero tampoco gratuitos.

El blanco ritual. El blanco radiante de una novia. No como símbolo de perfección, sino como acto de presencia. El blanco de alguien que avanza conscientemente hacia una nueva etapa. Un blanco que no es ingenuo, que es valiente.

Y el blanco vivido. El de una cabellera blanca, bella, contundente, que no esconde el paso del tiempo, sino que lo asume. El blanco de quien ha pasado por los grises y ha salido con más verdad que miedo. Un blanco que no es renuncia: es plenitud.

También hay blancos pequeños, cotidianos, pero cargados de significado: el blanco de una vela encendida, el de una bata de médico, el de una taza de café con leche a primera hora. Blancos que hablan de cuidado, de confianza, de empezar bien.

Y luego, el blanco íntimo: unas sábanas limpias, la ropa tendida al sol o el mantel sin una mancha de un domingo. Blancos que tienen que ver con el orden que no se ve, pero se nota. Con una calma que se instala por dentro.

No es casual que muchas marcas elijan el blanco como lenguaje. Logotipos blancos, espacios limpios, renuncia al ruido visual. En 'branding', el blanco no comunica ausencia: comunica confianza. Dice: “no hace falta que grite”. Dice: “aquí hay criterio”. Dice: “aquí hay espacio”.

Apple es un ejemplo claro: su blanco no es ingenuo ni frío. Es tecnológico, sí, pero sobre todo es esencial. Blanco como promesa de simplicidad, de experiencia fluida, de armonía entre forma y uso.

Y MUJI también: una marca que hizo del blanco, del no-logotipo y de la neutralidad una manera de estar en el mundo. MUJI no quiere destacar: quiere servir. Su blanco, calma. No promete más: promete menos. Y en ese “menos” hay una idea potentísima: cuando quitamos lo que sobra, lo que queda importa más.

Quizá por eso el blanco nos atrae. Porque habla de armonía, de equilibrio, de balance. Porque nos remite al origen. A aquello que aún no está cargado de expectativas ni de ruido. A empezar de nuevo sin tener que borrarlo todo: solo ordenándolo mejor.

Para terminar, a mí me gusta otra manera de habitar el blanco que es profundamente reveladora: hacer cosas en blanco.

Uno de mis hobbies es tejer. Tejer como quien detiene el tiempo, como quien ordena el pensamiento punto a punto. Mi última creación es un jersey de ganchillo hecho en blanco. Tejer en blanco es asumir que no hay trampas. Cada punto se ve, cada error también. Pero también cada acierto. Es un ejercicio de paciencia, de aceptación y de presencia.

Y quizá eso es lo que deseo para este año: un año en el que el blanco, en todos sus estados posibles, pueda ser el protagonista. No porque sea perfecto, sino porque cabe de todo, ahora que estamos a principios de año y muchas cosas aún no han tomado forma.

Un año, si puede ser, de blanco sobre negro.