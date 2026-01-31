De tanques y trenes

De Adamuz, lo único que tenemos claro es que el Ministerio de Transportes no había aumentado el gasto de mantenimiento de las vías de forma suficiente. El ministro Óscar Puenteha tratado de engañarnos con un juego de perspectivas: nos habla de incremento del desembolso en cifras absolutas, mientras esconde la comparación de esos números con el aumento bestial de trayectos y el IPC. El gasto aumenta, pero no crece de la manera que exige el precio del dinero y, sobre todo, el desgaste de las vías. No es más que un simple truco de comunicación.

Lo mismo ocurre con presupuesto militar, pero en un sentido inverso. Sánchez se enorgullece de mantener un presupuesto pacifista para salvar sus pactos frente a la izquierda. También la OTAN anda enfadada pensando que le tomamos el pelo porque no llegamos al 5% del PIB al que se comprometieron todos los estados miembros. Esto no es más que otro juego de perspectivas.

Porque España es el país del mundo que más gasta en defensa. Para comprender esta partida del Estado español es necesario acertar con el enemigo del que pretende defenderse. El enfoque a lo es todo aquí. Nuestro Estado no está enemistado con Marruecos o con Irán. Ni siquiera tiene a Putin por el verdadero enemigo, por muchos aspavientos que haga con los cuatro soldados que quiere enviar. El verdadero enemigo del Estado en nuestro país es el pueblo español. Si se observa desde el punto de vista de la población como enemiga del Ejecutivo, se comprenderá que España es uno de los países mejor armados del mundo.

"Le he encargado a mi equipo que cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta", le dijo ya hace un año Óscar Puente a Carlos Alsina. Desde que echara andar este Gobierno no ha gobernado, sino que lo que ha hecho es defenderse de las elecciones. El Ejecutivo vive en una campaña permanente. De ahí el ejército de 1.800 asesores. Este Ejecutivo gasta 60 millones de euros (el doble que el Gobierno de Rajoy) en ese tipo de nombramientos.

Paralizados

Lo mismo ocurre con Radio Televisión Española, otra de los grandes puntos fuertes del Ministerio de Eefensa de este país. La propaganda es fundamental el momentos de guerra, porque el principal frente siempre es el propio pueblo. 1200 millones en este medio de comunicación, un 28% más que en 2017.

Por último, interviene por tierra: después de bombardear el mercado de vivienda subyuga al pueblo con la mejor tecnología defensiva del Estado: el Ministerio de Hacienda. La precisión con la que el Estado controla los ingresos de cada uno de los ciudadanos es milimétrica. Ya le gustaría al Mosad. Si se suma el Estado y las comunidades autónomas, unos 26.000 funcionarios se dedican a verificar el pago minucioso de los impuestos. Nadie puede escapar ni oponerse sin ser aplastado. Por lo demás, no debe olvidarse que los tributos han aumentado en un 40% desde la llegada de este Gobierno en 2018. Sin hogares y ahogados en sus gastos, los ciudadanos quedan paralizados.

Von Clausewitz dijo que la política no es otra cosa que la guerra conducida por otros medios. Lo que no notó es el cambio de objetivo: una vez finalizada la contienda contra el enemigo externo, la guerra continúa por otros medios contra el enemigo interno. Pedro Sánchez sabe que la política es la guerra contra el pueblo español y a ello dedica todos sus esfuerzos.