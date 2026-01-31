Nandu Jubany gana su primer ‘Dakar ferroviario' tras brillar en el Madrid Fusión

La semana pasada les hablábamos de la invasión de la cultura catalana en Madrid y, esta semana, han sido los cocineros catalanes quienes se han desplazado a la capital. Uno de los grandes protagonistas del Madrid Fusión Alimentos de España de este año ha sido el chef Nandu Jubany. Es verdad que durante las diferentes jornadas brillaron otros actores del sector, como Aitor Zabala, Akrame Benollai, Israel Ramírez, Ricard Camarena o Quique Dacosta, pero Jubany fue la gran estrella.

Y no solo por lo que hizo en el escenario. Entre bambalinas iba desgranando, con ese punto de humor y épica bien llevada, sus aventuras en el último rally Dakar, que logró finalizar pese a las numerosas adversidades. Sobre el escenario, en cambio, jugó en casa: fue el más elogiado, especialmente el martes, cuando explicó, con la seguridad de quien se lo ha currado a fondo, la receta de los 30 años de éxito de su restaurante Can Jubany. Un proyecto iniciado por él mismo junto a su esposa, Anna Orte, y que ya es, sin discusión, un lugar de referencia en el mundo de la gastronomía.

En fin, que tras dos intensos días le tocaba la vuelta a casa. A priori, un viaje sencillo comparado con la dureza de sus largas sesiones de trabajo o sus etapas interminables por el desierto de Arabia Saudí. Pero, claro, viajó en tren. Jubany tenía prevista la salida a las 9:27 desde Atocha, pero lo hizo con dos horas de retraso. Sin previo aviso, claro. Luego, entre paradas y más paradas, llegó a Lleida pasadas las tres de la tarde y, desde allí, cogió un coche camino de casa. En resumen: más de ocho horas desde Madrid hasta Calldetenes, donde tiene un restaurante. Una etapa durísima que desesperó al chef catalán. Casi dan ganas de decir que, a veces, el verdadero Dakar empieza en Atocha.

Rosalía y Guardiola revolucionan el Palau Sant Jordi

Este jueves por la noche se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona el concierto ‘Por Palestina y por la Humanidad’, con un notable éxito de convocatoria. Unas 12.000 personas pudieron ver actuar entre otros a Rosalía, Bad Gyal, Lluís Llach, Oques Grasses o Murad. Uno de los organizadores que más se implicó fue el activista y exdiputado de ERC, Rubén Wagensberg, en colaboración directa con ACT x Palestine. Destacó el comprometido parlamento, desde el mismo escenario, del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que viajó expresamente desde Inglaterra a Barcelona. Por cierto, el futbolista del Barça Frenkie de Jong aplaudió las palabras de Pep en Instagram.

Pep Guardiola en el concierto en favor de Palestina / Marc Font / ACN

Más allá del potente cartel, hubo un gesto que conviene subrayar: políticos y autoridades decidieron dar todo el protagonismo a los artistas y cedieron el palco del Sant Jordi a familiares y refugiados de Palestina. O sea, que nadie buscó la foto. Así, Jaume Collboni, que no se perdió el concierto, con cazadora de cuero incluida, ocupó un segundo plano en el que también estuvieron la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, el ministro de cultura Ernest Urtasun, el concejal de ERC y activista de la Flotilla, Jordi Coronas, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la consellera de cultura, Sònia Hernández o el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

En fin, un acto reivindicativo bien organizado y con repercusión gracias a figuras como Rosalía o Pep Guardiola, y con un momento especialmente emotivo a cargo de la cantante Amaia. De esos conciertos en los que el público sale con la sensación de haber asistido a algo más que música… y eso hoy no es poca cosa.

La Festa de l’Esport Català

Un año más, aprovecho este artículo para hacer referencia a la Festa de l’Esport Català, que año tras año y ya van 29. Un evento organizado conjuntamente por la Conselleria d’Esports de la Generalitat, el diario SPORT y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Fue este lunes, con la ausencia de Salvador Illa, que continúa recuperándose de su lesión, pero con la presencia del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, y de los expresidentes Artur Mas y José Montilla. Destacaron como mejores deportistas del año Iris Tió y Killian Jornet y el actual portero del Barça, Joan García, como deportista revelación. Está mal que lo diga yo, pero fue un éxito. Pues sí, el año que viene el 30 aniversario…