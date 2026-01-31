Un mercado de la vivienda mejor para Pol

Cuando mi hermano y su pareja nos dijeron que esperaban un bebé, lo primero que se le ocurrió a mi padre fue decir: “Por fin un heredero del 'tiet'”. El 'tiet' soy yo. Tío de un sobrino maravilloso, Pol, que ya tiene dos años y medio. Los niños nacidos hace tres décadas, se dividen en dos grupos: aquellos que pueden heredar hoy una vivienda, y los que no. Digamos antes que nada que no está claro que esto encierre injusticia social, eso sería una interpretación simplista. Si bien habrá herederos de familias que ya eran de alto poder adquisitivo, también los habrá producto de una generación sacrificada, que no consumió ocio y que todo su afán fue poseer una vivienda que heredaran sus hijos. Ahora bien, esto encierra un problema de funcionamiento en el mercado de la vivienda.

Estas viviendas se están donando anticipadamente. Según los datos del Consejo General del Notariado, las donaciones de viviendas pasaron de las 32.623 en 2017 a las 54.735 en 2024. Es decir, un 67,8% más. El número de viviendas heredadas también aumentó, pasando de 335.888 en 2017 a 403.854 en 2024. Estas cifras no son nuevas, el informe del Banco de España de 2023 destacó que España sobresale de sus homónimos europeos por el peso más elevado que tiene entre los hogares jóvenes la residencia en viviendas cedidas de manera gratuita (12,3%, frente al 6,5% en la UE-27), un fenómeno que refleja la importancia del apoyo familiar para la emancipación. A pesar de ello, en la última década la tasa de emancipación de los jóvenes entre 30 y 34 años se ha reducido del 74% al 70% y la edad media de emancipación ha crecido de los 28 a los 30 años, ambas cifras netamente superiores a las de los países de la UE-27, donde la media de edad de emancipación es de 26 años y la tasa de emancipación de los jóvenes de los 18 a los 34 años se sitúa 10 puntos por encima. Aunque los determinantes no son solo económicos, es evidente que el alto coste de la vivienda (en propiedad o alquiler) y unos salarios juveniles precarios, no ayudan. Y una baja tasa de emancipación tiene consecuencias. En primer lugar, emanciparse tarde está ligado con otros indicadores negativos como la tasa de natalidad. La edad media en la cual las parejas deciden tener su primer hijo se pospone. Desde 1980 hasta el 2022, ha aumentado desde los 25,1 años hasta los 32,6 años, un incremento de 7,5 años. En segundo lugar, está el desequilibrio en la riqueza intergeneracional. Los 'millenniales' son la primera generación que no será más rica que la anterior.

Es decir, las herencias y las donaciones están actuando como un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Ya lo dijo la ministra Montero hace unos años: los abuelos no quieren las pensiones para ellos, sino para ayudar a sus hijos y nietos. Igual ocurre con el patrimonio. Pero como mecanismo es disfuncional. Obviamente, Pol tendrá al 'tiet' para lo que necesite, vivienda incluida, pero aspiro a que viva en un país donde él pueda acceder al mercado de la vivienda y emanciparse cuando quiera, sin necesitarlo.

José María Raya es catedrático del Tecnocampus-UPF