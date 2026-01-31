'Mejora importante', pero...

El mundo económico catalán se ha movilizado y tras una intensa negociación ha acordado una posición común ante la propuesta de nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) presentada por el ministerio de Hacienda tras el laborioso pacto con la Generalitat, presidida por el PSC, y ERC. Pacto que fue hecho público tras el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras tras el 'procés' y las condenas que le siguieron.

Es relevante que el documento -corto pero detallado- haya sido suscrito por nueve entidades, con intereses a veces contrapuestos, que van desde Foment, la tradicional patronal catalana, a Pimec, la de las pequeñas y medianas empresas, el Cercle d´Economia, las Cámaras de Comercio, Femcat (agrupación de empresarios nacionalistas), el Col.legi d´Economistes, la Fira de Barcelona, el RACC (el veterano y activo Reial Automòbil Club de Catalunya) y Barcelona Global. Y también se ha añadido la Cecot, una patronal con origen en Terrassa e integrada en Foment. Aunque Foment ya emitió, el mismo día que se conoció el pacto, una nota resaltando más la insuficiencia de la propuesta que los 4.686 millones que aportaría el nuevo SFA (lo que molestó a la Generalitat), mientras que las otras ocho entidades, las del denominado G-8, priorizaron el acuerdo.

El documento explicita así la posición del mundo económico catalán y es un mensaje a los partidos catalanes, y a los españoles, ya que deberá ser aprobado en el parlamento. Las nueve entidades coinciden en que la propuesta de nuevo SFA -el anterior estaba caducado desde 2014- es “una mejora importante”, porque aportará más recursos a Catalunya y a todas las comunidades y establece más racionalidad en un mecanismo muy complejo basado en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación Autonómica), que gira sobre el concepto de “población ajustada” para garantizar unos mínimos de igualdad en el gasto de las comunidades. Aseguran que es “un punto de partida”, aunque “no suficiente” (Foment decía “claramente insuficiente”) para las aspiraciones catalanas. Ven positivo que se lleve al Parlamento e instan a los partidos catalanes a la máxima unidad para lograr mejorarlo y asegurar el futuro.

Las entidades validan así -aunque no dudan en reclamar más- el pacto entre el Gobierno de Madrid, la Generalitat y ERC. Y apuestan por su aprobación, a ser posible mejorado, en el parlamento. Quiere ser una pista de aterrizaje para Junts, que lo ha despreciado. Y es un sutil toque de atención al PP. Afirman que la propuesta es buena para todas las autonomías -que verán incrementados sus ingresos- y esperan que Feijóo, que dice querer sintonizar más con Catalunya, lo tenga en cuenta. El documento apoya así el pacto entre el PSC, ERC y el PSOE, aunque bastantes dirigentes de las nueve entidades están lejos de estos partidos. Y, además, Sánchez-Llibre (Foment) tiene una relación especial con Puigdemont, que le ha permitido bloquear propuestas de Yolanda Díaz, como las 37,5 horas, que el empresariado consideraba lesivas.

Para las nueve entidades, lo mejor del nuevo SFA es el aumento de fondos (4.686 millones para Catalunya) por la mayor participación de las autonomías en el IRPF y el IVA, los cambios positivos en la definición de “población ajustada” y el paso adelante en la ordinalidad. Que el ránking de lo que reciba Catalunya, y alguna otra autonomía, esté más acorde con lo que aporta a la caja común. Se critica que la “población ajustada” aún no recoja el desfase de precios entre las comunidades. Y se insiste en que el famoso déficit fiscal catalán no viene sólo del SFA sino también de que el porcentaje ejecutado de las inversiones del Estado es siempre inferior en Catalunya a la media del Estado. Y se recuerda también que, mientras subsistan dos modelos de financiación (la Lofca y los conciertos vasco y navarro), siempre habrá un poso de conflictividad.

Las nueve entidades dan pues un “sí, pero” al pacto entre Illa, Junqueras y Sánchez e indirectamente interrogan a Puigdemont y a Feijóo.

La financiación autonómica siempre ha sido difícil de acordar (por eso el actual SFA lleva 12 años caducado) y la iniciativa siempre ha partido de Catalunya y siempre ha acabado beneficiando a todas las comunidades. ¿Volverá a ser así esta vez?