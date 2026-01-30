Los empresarios catalanes y la financiación autonómica

Si alguien, dentro o fuera del potaje madrileño, está interesado en saber cuál es el punto de consenso de la Catalunya económica sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica que pactaron Sánchez y Junqueras, debe leer el documento que publicó este jueves el llamado G-8 (Pimec, Racc, Barcelona Global, Cercle d’Economia, Cambra de Barcelona, Col·legi d’Economistes y FemCat) junto con Foment del Treball. Lo que allí se dice es fácil de resumir: la propuesta mejora la situación actual pero no alcanza lo que estas entidades considerarían óptimo. Mejor no es óptimo. Sería el titular.

Este papel tiene mucha entretela por quiénes lo firman y por cómo se ha gestado. A los pocos minutos de que María Jesús Montero presentara la propuesta, Foment del Treball lanzó un comunicado en el que la consideraba insuficiente para Catalunya. El potaje utilizó aquel papel para titular rápidamente que los empresarios catalanes denostaban la propuesta de Sánchez. PP y Vox mojaron pan. En el Palau de la Generalitat, el episodio causó malestar e incluso enfado. Primero, porque se lanzó sin esperar a la reunión en la que habían convocado a los agentes sociales para explicarles el contenido de la propuesta. Segundo, porque Illa había asistido a decenas de reuniones con empresarios y Sánchez en las que se les sugería que una oferta de financiación podía enterrar definitivamente el 'procés'. Y tercero, porque resultaba imposible distinguir los argumentos del manifiesto de Foment y los de Junts. En las últimas tres semanas ha habido un trabajo muy arduo para conjugar la posición de Foment con la del resto de los firmantes del manifiesto de ayer: se valora que se acabe con el actual sistema obsoleto, se valoran los pasos en la buena dirección y se mantienen objetivos y se valora que se pueda mejorar en el trámite parlamentario. Foment entró, finalmente, en razón.

Hemos asistido a otro episodio que demuestra lo equivocados que están en Madrid cuando identifican a Catalunya solo con un partido, con una patronal y con un diario.