Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarcelonaEjércitoIRPFEl tiempoFlickConcierto PalestinaSabalenkaDeclaración renta 2026IryoElecciones AragónPlantas de interior
instagramlinkedin
Opinión | Gárgolas
Josep Maria Fonalleras

Josep Maria Fonalleras

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Contemplar el abismo

Niscemi, el derrumbe, funciona como una metáfora de Sicilia, dicen

Un pueblo de Sicilia, en alerta máxima por el derrumbe de una ladera que amenaza a decenas de casas

Sicilia, deslizamiento de tierra en Niscemi: 1500 personas evacuadas

Sicilia, deslizamiento de tierra en Niscemi: 1500 personas evacuadas

Ver galería

Esta vista aérea muestra el deslizamiento de tierra gigante en la ciudad de Niscemi, Sicilia, el 26 de enero de 2026. / ROSARIO CAUCHI / AFP

En italiano, los desprendimientos se llaman “frana”, como la que han sufrido en Niscemi, un deslizamiento en superficie que ha afectado a cuatro kilómetros de la fachada del pequeño pueblo siciliano, estratégicamente situado entre las regiones de Caltasinetta y Ragusa. Es decir, en el corazón mismo de las provincias mafiosas. De repente, debido a las tormentas y la lluvia, la colina de arena y arcilla se ha convertido en un acantilado, un risco que lleva al infierno, un precipicio de caída vertical que deja al descubierto los cimientos de las casas que estaban construidas, a precario, en un terreno que ya está en el umbral del vacío desde hace siglos. Existe una notable literatura en torno a esta localidad, históricamente relacionada con la organización criminal y escenario de revanchas terribles, de extorsiones sin fin y de homicidios que todavía se recuerdan después de muchos años. El desprendimiento no se detiene y ahora comentan que la zona de riesgo es de más de 25 km2, en una isla que los medios italianos califican como “la más inestable del mundo” y en la que nueve de cada diez municipios viven en esta precariedad geológica.

En 1997, Niscemi sufrió una desgracia similar. Desde entonces, los proyectos de reconstrucción y asentamiento del terreno, valorados en más de 25 millones de euros, han ido a parar a saber dónde. Hace apenas un mes, el pasado diciembre, después de casi treinta años, llegaron unos pocos. Ahora, los vecinos se apresuran a recoger pertenencias personales, desde cartas y fotografías a estatuas de la Virgen.

Niscemi, el derrumbe, funciona como una metáfora de Sicilia, dicen. Y también como una desoladora imagen (las calles descabezadas, las entradas de las casas vertidas a la nada, la inminencia del desastre) del mundo contemporáneo. Quizás ya lo sabíamos, quizás estábamos avisados, quizás resulta que vivíamos en un equilibrio inestable, pero de repente, por todas partes, contemplamos el abismo a nuestros pies, con un espanto que nos aleja de la serenidad ficticia y que nos enfrenta a un corrimiento que no tiene la intención de detenerse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
  3. ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
  4. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  5. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  6. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  7. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  8. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones

Contemplar el abismo

Contemplar el abismo

Telefónica prueba en Barcelona soluciones 5G y salas de control avanzadas para la gestión de emergencias

Telefónica prueba en Barcelona soluciones 5G y salas de control avanzadas para la gestión de emergencias

Un hombre de 33 años sobrevive dos días sin pulmones y con un fallo multiorgánico gracias a un órgano artificial

Un hombre de 33 años sobrevive dos días sin pulmones y con un fallo multiorgánico gracias a un órgano artificial

Albiol pide permiso a la Generalitat para desalojar el asentamiento del puente de la C-31 en Badalona

Albiol pide permiso a la Generalitat para desalojar el asentamiento del puente de la C-31 en Badalona

Kristin obliga a activar avisos rojos en la costa gallega ante el riesgo de olas de casi 10 metros

Kristin obliga a activar avisos rojos en la costa gallega ante el riesgo de olas de casi 10 metros

"Nunca habían matado a tanta gente": Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para "invalidar el régimen" de Teherán

"Nunca habían matado a tanta gente": Iraníes en Barcelona piden ayuda a España para "invalidar el régimen" de Teherán

El cineasta de origen sirio Ameer Fakher Eldin borda en 'Yunan' los dolores del exilio y la sensación de desarraigo

El cineasta de origen sirio Ameer Fakher Eldin borda en 'Yunan' los dolores del exilio y la sensación de desarraigo

'¡De viernes!' sorprende y consigue cerrar el regreso de Karmele Marchante a Telecinco tras 10 años de ausencia y una ruina económica

'¡De viernes!' sorprende y consigue cerrar el regreso de Karmele Marchante a Telecinco tras 10 años de ausencia y una ruina económica