La cultura catalana invade Madrid

Viajar esta última semana en un tren Iryo a Madrid provocaba tanta tristeza como tensión. El desgraciado accidente ocurrido en Adamuz hizo que también Fitur, la feria más importante del mundo de turismo, quedara marcada por la solidaridad con lo sucedido.

En la ida coincidí con el que fuera presidente del Barça, Joan Gaspart, que a sus 81 años viaja solo y está en plena forma. De regreso no pude encontrar mejor compañero de viaje. Me refiero a Jordi Bosch —no el actor, sino el periodista—, que fue un excelente secretario general de Televisión Española y hoy preside la compañía Banijay Iberia, antes Endemol, o la asociación de productoras españolas, entre otros cargos. Bosch, el catalán con más contactos en Madrid, es tan listo como 'bon vivant' y volvió por un momento a sus orígenes de reportero informando en directo desde Atocha a Jordi Basté y a Xavi Freixa sobre los retrasos de los trenes.

En Fitur, la directora de la Agencia Catalana de Turismo, Arantxa Calvera, tuvo que suspender uno de los eventos más esperados, con el que se preveía reunir a más catalanes en toda la capital. Esta vez la presentación de Catalunya 2026 estaba prevista en los cines Callao con muchas sorpresas, sin el presidente Salvador Illa, por baja médica, y con el chef Ramon Freixa y el reclamo de su segunda estrella Michelin. Era el martes y, con buen criterio, no se celebró.

El acto institucional más relevante con la cultura catalana en un papel destacado tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes. Y fue un éxito, sobre todo por quien lo encabezaba. Por el lado madrileño, Valerio Rocco, su director. Persona joven, inteligente y preparada. Nacido en Roma, vive en la capital pero quiere a Madrid tanto como a Barcelona. Además, es profesor de Historia de la Filosofía Moderna, hecho que no le impide ser ameno y divertido. Por Barcelona, su director de Turismo, Mateu Hernández, quien subrayó que ambas ciudades compiten en muchas cosas, pero también se complementan y se admiran. Lo comparto.

El encuentro será recordado por reunir a los principales actores del sector. Desde el presidente del Círculo, Juan Miguel Hernández León; el del comité ejecutivo de Turismo, Jordi Clos; o el alcalde Jaume Collboni (que no intervino por el duelo nacional). Pasando por el consejero de Damm y presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo; Pepe Serra, director del MNAC; Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación MACBA; o Meritxell Batet, expresidenta del Congreso. Hasta Marta Labata, directora general de BSM; Francesc Fajula, director general de Mobile World Capital Barcelona; o el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, junto al director general, Sergi Guillot y el director de este periódico, Albert Sáez. Una jornada interesante que volvió a demostrar el alto nivel cultural de ambas ciudades, que causó asombro entre los madrileños y que estuvo muy bien conducida por la directora de Estrategia del Consorcio de Turismo, Anna Marquès.

Todos caen

La librería +Bernat es mucho más que una librería. Sin ir más lejos, este martes al mediodía se podía degustar una 'cassola' de fideos a la marinera con calamares, mejillones y picada de romesco por 10,50 euros (11,90 euros con bebida incluida) y, por la tarde, asistir a la presentación del primer libro de Ale Lacour.

Cada vez que uno entra en +Bernat recuerda a la librera Montse Serrano, aunque su espíritu sigue vivo y continúan pasando cosas. Una de ellas fue, precisamente, esta presentación. Seguramente, Ale Lacour tendría una vida más confortable si se hubiese dedicado a la restauración en lugar de a la cultura, pero desde muy pequeña lo tuvo claro. Digo esto porque es nieta de Rosa Esteva, la empresaria cofundadora del Grupo Tragaluz, que transformó la restauración barcelonesa. No obstante, Ale decidió estudiar teatro e interpretación y hoy triunfa como actriz, dramaturga y escritora. Su debut como novelista llega apenas unas semanas después de estrenar con éxito en Madrid su obra teatral 'Perfect Ass' (Culo perfecto), que en marzo aterriza en Barcelona.

Pues eso: bajo el título de 'Todos caen' (Librería La Mistral), la novela mezcla amor, envidia y esas oportunidades que nunca terminan de llegar. Ha ganado el premio La Mistral Nouvelle 2025 y se lee en una tarde. “Desde la primera frase ya quieres terminarla”, dijo Miguel Ángel Feria, poeta onubense y premio Nacional de Poesía y de la Crítica que presentó el libro con entusiasmo y conocimiento de la novela. La historia transcurre en Viladrau y disfrutaran con ella. ¡Ah! Y si les gustan los huevos, todavía más…