Cruce de debilidades

Este lunes se debían reunir, después de diez meses sin hacerlo, el legítimo presidente del Gobierno y el líder del primer grupo del Parlamento. Una cita cancelada a última hora por el trágico accidente ferroviario de Córdoba. Es un secreto a voces que la relación personal entre ambos es, simplemente, inexistente. Y la política es más tensa de lo que sería razonable en una democracia de la Unión Europea. Según el sondeo del Gesop que publicamos hoy los medios de Prensa Ibérica, esta dinámica no ha resultado rentable electoralmente para ninguno de los dos. Si las elecciones se hicieran hoy, el PSOE sumaría entre 11 y 16 diputados menos de los que consiguió en julio del 2023 y no tendría ninguna posibilidad de repetir la suma con los socios que le hicieron presidente pero no le permiten gobernar. El PP, que se recupera en relación al sondeo de octubre, también reduciría su representación entre 7 y 12 diputados, aunque sumaría tanto con Vox, que doblaría sus escaños, como con el PSOE. La polarización, los pactos antinaturales, la judicialización y la falta de diálogo institucional acaban siendo pólvora que el bipartidismo regala a los enemigos del bipartidismo y ahora, en función de la dinámica internacional, el beneficiario es Vox como antes lo fueron, por orden de aparición, Ciudadanos y Podemos. Tampoco son grandes masas de votantes las que se desplazan de un partido a otro, sino que muchos radicales ahora dicen que acudirán a las urnas y los ciudadanos cabales se distancian de una narrativa política en la que pocas veces oyen hablar de sus problemas, y escuchan demasiadas afirmaciones con las que no se sienten representados. Si analizamos el resto del sondeo, vemos que en otras cuestiones que promueve la polarización los acuerdos son muy mayoritarios: el 60% está contra la intervención de Trump en Venezuela, el 66% está a favor de un sistema de financiación autonómica que reconozca las particularidades de cada territorio si es pactado y dos de cada tres españoles están de acuerdo en que España envíe tropas a Ucrania y que los países de la UE incrementen su gasto en defensa.

Este dato permite albergar la esperanza de que la cumbre entre Sánchez y Feijóo, cuando finalmente pueda celebrarse, alcance un acuerdo para que el Congreso autorice al Gobierno a cumplir el compromiso que ha adquirido con los socios de la UE, tanto en el envío de tropas como en el gasto de defensa. España no puede fallar en este momento decisivo de la construcción europea. Quien no quiera ver que Estados Unidos está dejando de ser un aliado y que plegarse al infantilismo de querer que Europa sea un actor relevante sin tropas ni armamento nos deja en manos de Putin, no merece ser ni Gobierno ni alternativa. Las condiciones objetivas para el acuerdo tienden a ser inexistentes, pero los dos partidos deben saber leer el momento y exigir todas las garantías que consideren necesarias para lograrlo. La inversión en defensa no puede acabar instrumentalizada para ninguna forma de amiguismo. De la misma manera que la legítima labor de oposición no puede sustentarse en la acusación al Gobierno de ser ilegítimo, porque, por mucho que se le quiera calificar de error, su génesis se ajusta a la legalidad constitucional. Pongan uno y otro las condiciones que necesiten para el consumo de sus incondicionales, pero no dejen a los españoles fuera del consenso europeo y desprotegidos frente a los excesos de Trump y Putin. Si fracasan, eso solo hará que profundizar en la debilidad de ambos.