Un siglo de mierda

En una entrevista que se le hizo en 2010 Joaquín Sabina dijo que la izquierda de hoy en día estaba hecha una mierda. Poco después, y con razón, lamentaba que el siglo XXI también era una mierda: desde el primer año estaba lleno de calamidades. No le falta razón: se abrió con los atentados del 11 de septiembre, luego vino una crisis financiera de grandes proporciones en 2008, más tarde la pandemia que colapsó el mundo, luego la invasión de Ucrania, el genocidio o crimen de guerra, o llámese como se llame lo que perpetrase Israel con Gaza, y ahora la revuelta en Irán que está causando una mortandad todavía incalculable entre la población civil, por no incluir como tragedia que un personaje como Donald Trump esté gobernando el país más poderoso del mundo de una forma inadmisible a estas alturas de la historia. Añadamos a todo esto el inesperado y preocupante auge de la ultraderecha, que ha ido ocupando posiciones relevantes en la sociopolítica, entre ellas en España.

Ahora, y por si fuera poco, en un artículo escrito por Carles Planas en este periódico, se avisa que estamos al borde de pinchar un mercado del que depende la economía de Estados Unidos, el de la inteligencia artificial, y que puede comportar una nueva depresión mundial.

Está claro que aquel mundo mejor que todos imaginábamos que iríamos conociendo a base de una futura evolución social ha sido un fracaso. Si bien evolucionamos tecnológicamente, eso está claro, lo hacemos muy despacio en cuanto al aspecto humano. Seguimos siendo, a pesar de los esfuerzos de mejora, un género violento, egoísta e hipócrita. La historia de la humanidad se ha desarrollado a base de invasiones, guerras, masacres y sometimiento.

Tal vez por eso la opinión de muchos acerca de la condición humana se ha ido haciendo cada vez más desfavorable. Como la mía, que creo cada vez más en las personas y menos en la humanidad. Vamos, una mierda.