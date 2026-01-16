Reza Pahlaví, recuperando el mito

“El divorcio dejó a Julio Iglesias el corazón roto, pero al poco se encontró con que le había dejado también las manos libres. Su nueva posición le exoneraba de posar como el marido devoto y el padre ejemplar que no era. Le permitía, además, una vida amatoria de libertad sin vínculos: como el corazón ya no se va a llenar, que al menos la cama sí se llene”. Así describe Ignacio Peyró la decisión de 'El español que enamoró al mundo' tras su ruptura con Isabel Preysler. El libro permite saber del cantante “tanto las cosas que querías como las que preferirías no saber” según Isabel Coixet. La deliciosa prosa del autor facilita una lectura rica y divertida, en absoluto hagiográfica, que surfea la superficialidad a la que el cantante admitió haberse dado y se sumerge en las profundidades de una vida envidiada pero no envidiable.

Alejado de los escenarios y decidido desde hace tiempo a no ir a ninguna parte, el artista que alardeaba de una compañía femenina distinta cada noche no esperaba convertirse en la noticia judicial de la semana. Las denuncias por presuntos delitos sexuales le han obligado a romper su largo silencio y pueden llevarle a la Audiencia Nacional. De momento, lo niega todo. Lo ha dicho escuetamente en Hola! En las mismas páginas donde durante décadas posó con esposas, parejas y vástagos, vendiendo imagen de impostada felicidad en ricos decorados.

También el último Sah de Persia aparecía en la misma revista. Recibiendo con Fara Diba en palacio, descansando u organizando fastos majestuosos como los de Persépolis, rodeado de las más importantes personalidades del mundo invitadas a un espectáculo que costó cientos de millones de dólares de principios de los setenta. Los beneficios del petróleo que tanto habían ayudado al desarrollo de Irán empezaban a encontrar otro destino más particular y menos honroso. El vaso se fue colmando de protestas promovidas por los sectores religiosos. Los mismos que después profanaron y pintaron la tumba de Soraya, su segunda esposa repudiada por infértil, calificándola de parásito social. Atrás quedaban las estancias de la princesa en Marbella poniendo el contrapunto de su mirada triste a las coloridas fiestas de la 'jet set 'protagonista de la prensa rosa. Que de todo esto haga mucho tiempo no supone que la saga Pahlaví haya desaparecido. Al contrario. Se encarga de mantenerla el heredero Reza Ciro (Teherán, 31 de octubre de 1960).

Alentador desde Washington de las actuales y sangrientas protestas contra la dictadura de los ayatolás, el hijo del Sah pretende recuperar el trono del país que su familia abandonó hace casi medio siglo cuando él estaba ya estudiando en Estados Unidos. Cree tener la misma oportunidad que vislumbró durante la guerra breve Irán-Israel del año pasado. Ni fue entonces ni lo tiene fácil ahora. La falta de apoyos internos y de nostalgias compartidas solo podrían ser compensadas por la ayuda de Trump aunque, viendo el rasero aplicado en Venezuela, todo es posible pero nada seguro.

Mientras, el régimen se compromete a no ahorcar si las protestas amainan. En las calles, miles de muertos y heridos se convierten en el precio de justas aspiraciones a la libertad de unos ciudadanos cansados de sufrir para sobrevivir y fatigados de practicar la doble moral burlando embargos, sorteando prohibiciones y escondiendo diversiones.

Solo para Hola! la vida sigue igual.