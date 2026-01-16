Pioneros en la salud pública

Barcelona entra en la carrera por la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) con una propuesta de alto valor, consistente y bien fundamentada. La ciudad presenta un proyecto que combina la excelencia en las infraestructuras, la conectividad internacional y un ecosistema científico y sanitario de primer nivel, alineado con la misión estratégica del nuevo organismo. Una gran oportunidad para aportar y sumar talento, conocimiento y tejido empresarial.

La candidatura se apoya en un proyecto solvente, bien planificado y compartido. La oferta de una sede patrimonial de gran valor, una joya modernista situada en pleno Eixample, es mucho más que un gesto estético. Habla de centralidad, de accesibilidad y de voluntad de dotar a la nueva agencia de un espacio representativo y funcional, capaz de crecer y adaptarse en el tiempo. A ello se suma una conectividad difícilmente igualable, tanto a escala estatal como internacional, y un entorno urbano preparado para acoger talento altamente cualificado.

Barcelona tiene argumentos de aún más peso que los arquitectónicos o logísticos: su ecosistema científico, académico y sanitario. La ciudad y su área metropolitana concentran una red de hospitales, universidades, centros de investigación y empresas biomédicas de primer nivel, reconocida internacionalmente, con una trayectoria contrastada en salud pública, epidemiología e innovación sanitaria y con proyectos de futuro como los del Clínic y los polos biosanitarios que implican a ciudades como Esplugues o L’Hospitalet. La fortaleza no reside únicamente en las infraestructuras, sino en la existencia de comunidades profesionales consolidadas, ya activas, capaces de interactuar, cooperar y generar conocimiento de manera inmediata. Un factor decisivo para un organismo encargado de anticipar riesgos y coordinar respuestas ante futuras emergencias sanitarias.

Conviene destacar, además, el carácter compartido de la candidatura. Ayuntamiento, Generalitat y Diputació de Barcelona han sumado esfuerzos, junto a universidades, colegios profesionales y centros de investigación. En tiempos de fragmentación institucional, esta colaboración transmite solvencia, compromiso y credibilidad a la propuesta. También genera confianza al conjunto de la sociedad.

Barcelona competirá con ciudades como Murcia, Zaragoza, León, Oviedo, Granada o Toledo, todas ellas con argumentos legítimos. Si finalmente la elección recae en Barcelona, la ciudad y Catalunya tendrían mucho que ganar, pero también mucho que aportar. La AESP encontraría un entorno idóneo para desplegar su misión, y el conjunto del país se beneficiaría de una sede capaz de dialogar de tú a tú con los grandes nodos internacionales de la salud pública. Para la ciudad supondría mayor capacidad para captar empresas relacionadas con la salud, lo que favorecería la creación de puestos de trabajo y la capacidad de captar y retener talento.

La pandemia dejó lecciones duras y diáfanas. Una de ellas fue la necesidad de reforzar las estructuras de prevención, vigilancia y respuesta. De la crisis sanitaria surgió la voluntad de crear la AESP. La decisión de elegir su sede más allá de la capital española y mediante concurso abierto es una apuesta por un Estado más equilibrado y más próximo. Desde la experiencia acumulada y la cooperación institucional, Barcelona expresa con esta candidatura su voluntad de asumir responsabilidades, compartir capacidades y ejercer liderazgo para fortalecer la salud pública del conjunto del país.