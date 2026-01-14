La financiación de Catalunya: del bloqueo a la oportunidad

Hoy ganamos soberanía, más recursos y más futuro porque ERC lo ha hecho posible.

Catalunya sufre un déficit fiscal crónico y estructural y desde 2014 malvive y arrastra un sistema de financiación injusto, opaco, desfasado y caducado desde hace más de una década, que no responde a las necesidades del país. El resultado ha sido una infrafinanciación estructural que ha puesto contra las cuerdas los servicios públicos y ha limitado la capacidad de la Generalitat para garantizarlos con calidad y equidad.

Durante 12 años no se ha abordado esta reforma pendiente, a pesar de los reiterados compromisos del Estado. Siete años y medio con la misma ministra de Hacienda evidencian que el problema no era técnico, sino político. Mientras tanto, Catalunya ha continuado aportando mucho más de lo que recibe.

El acuerdo de investidura entre ERC y PSC cambió este escenario. Por primera vez, la financiación de Catalunya se afrontaba de manera integral a través de un paquete de siete carpetas que se desplegarían progresivamente y que tenían que culminar en un nuevo modelo estable y más justo.

El primero gran paso ya se hizo realidad en septiembre: la condonación parcial de la deuda del FLA. El acuerdo entre ERC y el PSOE permite condonar 17.103,95 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado, casi un 20% de la deuda total. Menos deuda quiere decir menos intereses y más recursos disponibles para políticas públicas.

La segunda carpeta es el nuevo modelo de financiación. Un modelo que tiene que aportar más recursos, 4.700 millones de euros, un 15,30% de crecimiento por encima de la media, que es un 11,82%. El modelo refuerza la capacidad del país para financiar los servicios públicos esenciales, reduce el déficit fiscal y se levanta sobre cimientos estructurales que garantizan estabilidad a largo plazo. Un modelo extrapolable a otras comunidades, pero que nace de necesidades, demandas y singularidades catalanas relevantes, como la posibilidad de eliminar los anticipos o poder aplicar de forma opcional el IVA de las pymes por consumo o recaudación.

Un tercer elemento clave es la delegación de la gestión de los impuestos empezando por el IRPF, a partir de una proposición de ley presentada por ERC en el Congreso. Se trata de un paso decisivo hacia una capacidad más grande de gestión tributaria, singular para Catalunya, a pesar de que teóricamente es extensible a otras comunidades que dispongan de la estructura administrativa necesaria.

A este adelanto se suma una cuarta medida: el incremento de competencias en normativa fiscal, con el objetivo de que Catalunya pueda disponer de todas las herramientas para definir su política tributaria. También aquí, Catalunya marca el camino porque tiene la voluntad política y la capacidad técnica para hacerlo.

En el ámbito de las inversiones, una quinta medida: la creación de un consorcio de inversiones, acordado entre ERC y PSC, que actuará como instrumento ejecutor en Catalunya. Los estatutos ya están definidos y se están ultimando con los ministerios de Transportes y de Hacienda.

Además, el nuevo sistema incorporará la financiación de las competencias no homogéneas, mediante un acuerdo bilateral Estado-Generalitat, que se concretará una vez aprobada el paquete legislativo. Esta financiación se hará con un porcentaje adicional del IVA, el 22,5%. Esto nos llevará al hecho que Catalunya administrará el 78,5% del IVA.

A pesar de no estar dentro del marco de la financiación, hay un compromiso derivado de la investidura de Pedro Sánchez, que tiene una incidencia importante en el ámbito económico y presupuestario del gobierno del país. La financiación de la investigación científica y técnica, elemento clave para el país. El Estatut incluye la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de investigación científica y técnica. Para financiar esta competencia singular, desde ERC negociamos con el PSOE que el Estado transfiriera anualmente 150 millones de euros en la Generalitat para proyectos estratégicos. Ya se han transferido 300 millones, correspondientes a 2024 y a 2025.

Este conjunto de medidas no es una solución mágica, pero sí un cambio de paradigma. Cataluña pasa del bloqueo a la oportunidad, de la queja a la construcción. Un paso adelante que refuerza al país y pone las bases de una financiación más justa, transparente y sostenible, que nace de demandas, necesidades y singularidades catalanas, para ganar soberanía, más recursos y más futuro para la gente del país. Y sí, gracias a Esquerra Republicana.

Isaac Albert es portavoz de Esquerra