Opinión | La extrema derecha
Joan Tapia

Joan Tapia

Abascal y Trump

Pese a sus aplausos al presidente americano, Vox es el único partido que crece (un 5%, según las encuestas) desde las últimas elecciones generales de 2023

El golpe de Trump a Venezuela y las amenazas a Groenlandia evidencian la fractura de la extrema derecha global

El líder de Vox, Santiago Abascal, ahir a Madrid. | KIKO HUESCA / EFE

Dos encuestas muy recientes de 'El Mundo' y 'El País' coinciden en que Vox es el único partido que ha crecido desde las elecciones de 2023 (4,9 y 5,5 puntos respectivamente), hasta el 17,2% y el 17,9%. Y según 'El Mundo', que atribuye escaños, Vox pasaría de 33 a 58 diputados. Así, el peso de Vox tanto en el Congreso como en el bloque de la derecha se acrecentaría.

Y eso que Abascal, frente a Feijóo y a Sánchez, es el que menos habla de los tres. Aparte del rechazo a la inmigración, a las leyes 'feministas' y la aversión al catalanismo, Vox es quién más respalda la política de Trump. Tras el secuestro de Maduro, Abascal dijo que “el régimen narcoterrorista debe rendirse” y tras aplaudir durante largo tiempo a Corina Machado, ahora afirma que Delcy Rodríguez puede ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Como Trump. Y sobre las amenazas a Groenlandia guarda un silencio total. Es probable que no quiera arriesgar las relaciones con las americanas y trumpistas Conferencia de Acción Política Conservadora y la Fundación Heritage.

Además, dentro de la extrema derecha europea, Vox ha tenido una clara evolución al radicalismo. En el anterior Parlamento Europeo estaba, junto a Meloni y los nacionalcatólicos polacos, en los Conservadores y Reformistas Europeos. Pero, tras las últimas elecciones, pasó a formar parte destacada de Los Patriotas, inspirado por Orbán, y en cuyo grupo además del Fidesz húngaro están el FPÖ austriaco, la Liga de Salvini y la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, cuyo segundo Jordan Bardella preside el grupo en el Parlamento Europeo. ¿Por qué este desmarque de la 'pragmática' Meloni y la unión al grupo de Orbán, el más próximo a Putin?

Y el seguidismo a Trump contrasta incluso con la RN francesa, que ha criticado con dureza la intervención americana en Venezuela e incluso “la ambigüedad” del presidente Macron, que se alegró de la caída de Maduro. ¿Por qué Abascal se diferencia tanto de Meloni y de Jordan Bardella, el joven de 30 años que puede relevar a Marine Le Pen en las presidenciales francesas del 27 y que es hoy el político más popular de Francia?

Quizás la razón es que Meloni gobierna en Italia y quiere mantener una buena relación con Bruselas y que la RN y Bardella, que pueden y quieren ganar las elecciones presidenciales, luchan por arrancar votos de centro, alérgicos al antieuropeísmo de Trump. Por el contrario, Vox ni gobierna ni quiere hacerlo a corto si ello complica la credibilidad de sus mensajes más ultras. Abascal quiere ahora engordar, tanto en el electorado más derechista del PP, como a costa del voto de protesta -por el bloqueo político y por el precio de la vivienda-, que viene tanto del PP como del PSOE.

Según las citadas encuestas, seguir a Trump no le perjudica y Vox es hoy el primer partido entre los electores menores de 35 años. ¿El PP demonizando a Sánchez y el PSOE proclamando que el PP es solo la derecha reaccionaria están ayudando a que Vox sea percibido como la voz de los que protestan?

